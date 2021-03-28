أهالي مقاطعة قامشلو يستذكرون القيادي معصوم قورقماز

يصادف، اليوم، الذكرى السنوية الـ 35 لاستشهاد القيادي عكيد الذي أطلق أول رصاصة في وجه جيش الاحتلال التركي في جبال كابار بكردستان.

تربه سبيه

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم استذكار القيادي في حركة حرية كردستان الشهيد "معصوم قورقماز" في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري التابعة للناحية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها ألقى الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، كوفند أرزين جان، كلمة استذكر في بدايتها الشهيد معصوم قورقماز.

وأشار إلى أنّ هذه الأيام تُعرف لدى الشعب الكردي بأسبوع المقاومة حيث تستذكر خلاله تضحيات شهداء حركة التحرر الكردستانية، مبارِكًا المقاومة التي يبديها المعتقلون في السجون التركية خلال حملة الإضراب عن الطعام.

وبدوره ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، حاج عبدي خلف، كلمة نوّه من خلالها إلى التضحيات التي قُدّمت بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، مؤكّدًا على المضي في نهج الشهداء لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

تل حميس

تجمّع المئات من أهالي وذوي الشهداء وأعضاء المؤسسات والقوى العسكرية في مزار شهداء تل حميس، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت كلمة من قِبل القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، هارون ديريك، استذكر فيها الشهيد عكيد وجميع شهداء الحرية.

وقال: "إنّ الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم في ثورة شمال وشرق سوريا والذين بلغ عددهم 13 ألف شهيدًا استمدّوا عنفوانهم من مقاومة المناضل معصوم قورقماز".

وتحدّث، ديرك، عن العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ووضعه الصحي، وقال: "عندما سمع الشعب عن الغموض الذي يحيط بالوضع الصحي للقائد أوجلان تحوّلت ردود أفعالهم إلى انتفاضة عارمة أجبرت تركيا على السماح لشقيق القائد عبدالله أوجلان بالتكلّم معه".

مُشيرًا إلى انقطاع الاتصال بين الشقيقين، فور وصف القائد عبدالله أوجلان أنّ ما تفعله الدولة التركية "غير قانوني"، وحثّ القيادي الشعب على الاستمرار بالمطالبة بالكشف عن وضع القائد الصحي.

كما ألقيت كلمة من قِبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس، عبد الله الجميل، الذي قال :"الشهيد عكيد نال وسام الخلود في الـ28 من شهر آذار عام 1986، على قمّة جبل كابار واستشهد بعد أن حقّق قفزات نوعية في ميادين المواجهة ووضع لرفاقه أبجديات التعامل مع العدو، ورحل بعد أن زرع فيهم روح الإيثار والتضحية في سبيل نيل الكرامة المسلوبة ".

مؤكدًّا أنّ الرصاصة التي خرجت من فوهة بندقية القائد عكيد أنهت قيود العبودية وكانت منطلقًا لبدء ثورة فتحت صفحة جديدة في تاريخ الشعوب للنهوض ورفع رايات الحرية".

كما ألقيت كلمة باسم مجلس ناحية تل حميس، ألقاها الرئيس المشترك، خالد النايف، وقال: "إنّ الطلقة التي أطلقها القيادي عكيد حوّل نضال الحزب من نضال سياسي إلى نضال مسلّح".

قامشلو

نظمّت مراسم الاستذكار في مزار الشهيد دليل ساروخان، وبدأت بكلمة من قِبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، صالح محمد، والذي أوضح أنّ تاريخ حركة الحرية مليء بالمقاومة والنضال.

وقال: "شهدائنا هم بالنسبة لنا الدعم من أجل أن نستمر في نضالنا وطريقنا إلى النصر والحرية على مبدأ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

مؤكدًّا أنّ "الحملة التي بدأها الشهيد معصوم قورقماز في تاريخ 15 آب من عام 1984 بالنسبة لكافة شعوب العالم كانت خطوة مصيرية ومهمّة جداً، ولهذا يجب علينا دائمًا الاستمرار على طريق الشهيد معصوم قورقماز ونحقّق أهداف شهداء الحرية".

عامودا

نظّمت المراسم في مزار الشهيد إسماعيل، وبدأت بكلمة من قِبل الإداري للناحية، صابر أحمد، الذي أشار في بداية حديثه إلى المقاومة التي أبداها شهداء حركة الحرية، مؤكّدًا أنّ الدولة التركية لن تستطيع النيل من إرادة وعزيمة الشعب الكردي.

وأنهى أحمد حديثه بالتأكيد على نصر مقاومة الحرية، وقال: "طريق الشهيد معصوم قورقماز ومظلوم دوغان هو طريق الحقيقة والكرامة والحرية، ومن أجل أن نصل إلى النصر سنقاوم حتى آخر رمق لنا وسنرفع راية الحرية عاليًا".

(م ح)

ANHA