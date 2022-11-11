أهالي مقاطعة قامشلو يشاركون في المراسم الغيابية للشهيد خالد تمي

توافد اليوم الجمعة، المئات من أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (كركي لكي، جل آغا، تل حميس، تربه سبيه) وممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إلى قرية دكري الواقعة شرقي ناحية تربه سبيه للمشاركة في المراسم الغيابية للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي خالد تمي (الاسم الحركي: سيبان كاراكوجان)، والذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع في 27 تشرين الأول الفائت.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه، نور الدين شاكر، كلمة أشاد فيها "بمقاومة قوات الكريلا في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع" وانتقد شاكر الصمت الدولي على جرائم دولة الاحتلال التركي "تركيا تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع والشعب الكردي على مرأى ومسمع العالم أجمع".

بدوره، أشار عضو مكتب العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية في قامشلو، محمد زيدان، إلى العلاقات التي تربط بين مكونات المنطقة ودورها في التصدي لهجمات الأعداء، وعاهد "بحماية مكتسبات الشهداء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

فيما دعا الإداري في مجلس ناحية كركي لكي، فؤاد سعدي، إلى "تصعيد النضال والاستعداد لتقديم التضحيات في سبيل تحقيق الحرية".

من جهتها، بيّنت الإدارية في مؤتمر ستار في تربه سبيه، آسيا جمعة، أن "الاحتلال التركي يلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع بعد فشله العسكري والسياسي في سوريا والعراق"، وتابعت " الاحتلال التركي يحاول الانتقام من قوات الكريلا باعتبارها السد المنيع أمام مخططاتها الاحتلالية".

وأكد عم الشهيد خالد تمي، فنر تمي، على "الاستمرار في المقاومة والتشبث بالنضال والسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر".

بعدها قرئت وثيقة الشهيد خالد تمي وسلمت إلى ذويه، لتنتهي المراسم بترديد الشعار "الشهداء أحياء لا يموتون".

(كروب/آ)

ANHA