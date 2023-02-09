أهالي مقاطعة قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة نوبل تكوشر

واستشهدت المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ) سناء علي (الاسم الحركي: نوبل تكوشر)، 7 شباط الجاري في مدينة الحسكة، متأثرة بإصابتها في قصف دولة الاحتلال التركي لناحية عين عيسى 18 كانون الثاني المنصرم.

وشارك في مراسم تقديم واجب العزاء، المئات من أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر).

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس المرأة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، جواهر عثمان، كلمة أشارت خلالها إلى نضال المرأة الكردية ضد هجمات الإبادة، وقالت: "كانت المرأة الكردية القيادية في الثورة دائماً، وواجهت الاحتلال التركي ومرتزقته من أجل حماية المرأة والمجتمع، حتى وصل صدى اسمها إلى العالم أجمع".

وأضافت: إن "استشهاد المقاتلة، نوبل تكوشر، أكد أن المرأة تكافح في وجه الاحتلال التركي وتصر على المقاومة على خطا كافة شهيدات ثورة الحرية".

واختتمت المراسم بترديد الحضور "الشهداء أحياء لا يموتون" وسط زغاريد الأمهات.

(ك ع/آ)

ANHA