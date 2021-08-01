أهالي مقاطعة قامشلو ينتفضون في وجه سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني

أدان واستنكر أهالي مقاطعة قامشلو خلال مظاهرات هجوم قوات الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا في منطقة خليفان بباشور كردستان في 26 تموز، وأشاروا إلى ضرورة تصعيد النضال ضد سياسات PDK وتركيا.

ونظّم اليوم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على باشور كردستان، وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، انطلقت من دوار الشرق الواقع شرق في مدينة قامشلو وانتهت عند دوار سوني.

وألقى خلال المظاهرة الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، معصوم حسن، كلمة أشار من خلالها "أن الدولة التركية تبني نفسها على إبادة شعوب الشرق الأوسط".

وتابع معصوم حسن "على حكومة باشور كردستان والديمقراطي الكردستاني أن يخجلوا من تحركاتهم وخيانتهم لشعبهم"

وشدد على ضرورة ترك الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذه الممارسات الخطيرة لما لها من تداعيات خطيرة على مستقبل شعوبنا في المنطقة، ودعا "الشعب إلى الاستمرار في النضال لفضح السياسة القذرة التي تجمع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة التركية".

ديرك

وفي نفس السياق نظّمت مظاهرة في ديرك انطلقت من ساحة آزادي وجابت شوارع وأحياء ديرك مروراً بالسوق وتوجهت بعدها نحو كنيسة مارشموني لتتحول إلى تجمع جماهيري.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، " الكريلا مستقبل وكرامة الإنسان".

وبعد الوقوف دقيقة صمت، استنكر عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك حسين رمضان الهجمات التركية على باشور كردستان وتواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة الفاشية التركية وبيّن " إن المرحلة تتطلب انعقاد مؤتمر وطني كردستاني للوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي ".

تربه سبيه

كما استنكر أهالي ناحية تربه سبيه أيضاً تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي ، وخرج أهالي الناحية في مظاهرة منددة لهجوم قوات حزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الكريلا وأكدوا أن مثل هذه الأفعال تخدم الاحتلال التركي .

اجتمع المتظاهرون أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية وجابوا السوق المركزي.

بعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه نالين تمو كلمة أوضحت " أن حكومة أردوغان تحاول وبكافة الطرق ضرب ثورة روج آفا ووحدة الصف الكردي" وطالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني" بالعدول عن مواقفه التي تصب في خانة دعم الدولة التركية".

وبدوره ألقى الإداري في مجلس ناحية تربه سبيه نسيم مراد كلمة بيّن من خلالها " إلى أن السبب الرئيسي لإفشال الثورات الكردية عبر التاريخ كانت الخيانة " وشدد "بأن الشعب الكردي اليوم مطالب بالوقوف ضد سياسات الخيانة التي تحاك ضده ".

جل آغا

تحت شعار "لا للاقتتال حان وقت الوحدة الوطنية" تظاهر أهالي ناحية جل آغا للتنديد بالهجمات التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الكريلا.

وانطلقت التظاهرة من دوار الشهيد معصوم وجابت الشارع الرئيسي في الناحية.

وهتف المتظاهرون تحيا مقاومة آفاشين متينا زاب، تحيا مقاومة الكريلا، لا حياة دون القائد أوجلان، تموت الخيانة، داعين إلى وحدة الصف الكردي.

المظاهرة عادت لتتوقف في دوار الشهيد معصوم ليتوقف معها المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية.

الإداري في قوات حماية المجتمع بناحية جل آغا محمد عباس قال أن هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الحرية ليست بالصدفة، وبيّن: " ٤٣ عاماً ولم تتوقف الهجمات ضد الشعب الكردي، ورغم ذلك لم ينحني ودائماً قاوم وناضل".

الإداري في قوات حماية المجتمع محمد عباس قال ":إذا تطلّب الأمر سنرسل أولادنا إلى الجبال لكي يكونوا عوناً وسنداً لمقاتلي الحرية ضد الدولة التركية".

تل براك

ومن جهة أخرى نظّم مجلس ناحية تّل براك صباح اليوم مظاهرة انطلقت من دوار الشُهداء تخلّلها هِتافات وشِعارات مناصِرة لقوات الكريلا.

لتنتهي المظاهرة في دوار تل براك بالوقوف دقيقة صمتٍ على أرواح الشهداء تبعها كلمة للرئاسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك أمينة خليف التي نددت بهجوم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مقاتلي الكريلا في منطقة خليفان.

مؤكدة أن هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان ما هي إلا استكمال لجرائم الاحتلال بقطع المياه عن ملايين المدنيين في شمال وشرق سوريا والتنكيل بمزارات الشهداء.

لتنتهي جميع المظاهرات بالشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(كروب / آ)

ANHA