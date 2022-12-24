أهالي مقاطعة قامشلو ينددون بمجزرة باريس الثانية ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عنها

تستمر الفعاليات المنددة بالمجزرة التي ارتكبت يوم أمس، بمركز أحمد كايا الثقافي والتي راح ضحيتها 3 من أفراد الجالية الكرديّة في العاصمة الفرنسيّة باريس، نظمت المبادرة الشعبية لمدينة قامشلو تظاهرة شارك خلالها المئات من أهالي مدينة قامشلو، وأعضاء وعضوات حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وحركة مزبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية، بالإضافة للمؤسسات المدنية والخدمية في المدينة.

انطلقت التظاهرة من أمام جامع شلاح الواقع في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو، وجابت شوارع المدينة وسط ترديد الهتافات التي تندد بالمجزرة الواقعة وتشيد بمقاومة الجالية الكردية في فرنسا "عاشت مقاومة الكرد في باريس"، "تركيا دولة احتلال"، ورفعوا أعلام حركة مزبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية وصور القائد عبدالله أوجلان.

ولدى وصول المتظاهرين لدوار سوني، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت عضوة المبادرة الشعبية لمقاطعة قامشلو، بروين يوسف، كلمة نددت خلالها بمجزرة باريس الثانية، وبينت:" تركيا تستمر بسياسات الإبادة تجاه الشعوب هذه السياسات تستمر منذ القدم لإنكار وكسر إرادة الشعوب المقاومة ومجارز الأرمن خير دليل على ارتكابها للمجازر ضد جميع المكونات".

وبينت بأن الاحتلال التركي خلال هجماته يستهدف إرادة المرأة الحرة، وأضافت: " المجزرة الوحشية التي ارتكبت في باريس منذ 10 سنوات اليوم تتكرر من جديد لتستهدف النساء اللواتي دافعن عن حقوق المرأة الحرة".

وطالبت بروين يوسف الجهات المعنية والحقوقية العالمية بمحاسبة مرتكبي المجزرة، وأكدت سنستمر في الاعتصام في الساحات وتنظيم الفعاليات حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.

تل كوجر

وفي نفس السياق، خرج أهالي ناحية تل كوجر في تظاهرة انطلقت من أمام دوار الدلة، واتجهت صوب بلدية الشعب الواقعة وسط تل كوجر.

وحمل المتظاهرون صور شهداء مجزرة باريس الثانية "أفين (أمينة كارا) وهي من رياديات حركة المرأة الكردية، الفنان مير برو وعبد الرحمن كزل من الحركة الثقافية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في تل كوجر ياسين كنو، كلمة ادان فيها المجزرة الشنيعة، وقال:" إن الهجوم على مركز الثقافي الكردي هي رسالة واضحة، بأنهم لا يقبلون بأن يكون الكرد اصحاب إرادة ولغة وثقافة ومن اجل ذلك يحاولون النيل من مكتسباتهم التي حققت بدماء الشهداء".

مشدداً على ضرورة تصعيد النضال، وقال:" هذه الاعمال الجبانة لن تزيدنا إلا قوة في وجهة فاشية انقرة".

عامودا

في سياقٍ متصل، أدلى مكتب المرأة الديني في عامودا، اليوم السبت، ببيان مندد بمجزرة باريس الثانية.

تساءل البيان الذي قرأته الإدارية في مكتب المرأة الديني، مها سعدو، أمام المكتب، "إننا نسأل الحكومات والدول التي تنظر وتشاهد ما يقع على الشعب الكردي الأعزل الى متى؟ إلى متى هذا الصمت الدولي حول قضية الكرد وحقهم في الحياة وصولاً إلى تحطيم ثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم مع اقتراب ذكرى استشهاد المناضلة ساكنة جانسيز، التي أعطت للعالم مثالاً عظيماً عن صمود المرأة وإرادتها الحرة".

وبدورهم، تجمع العشرات من فناني ومثقفي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا، أمام مركز هوري للثقافة والفن في شمال المدينة، وأدلوا ببيان، قرئ من قبل عضو اتحاد مثقفي إقليم الاجيرة آرشك برافي.

وشجب البيان في مستهله الهجوم التي تعرض له مركز احمد كايا للثقافة والفن في باريس، وأشار البيان:" هذه الهجمة تأتي في إطار الهجمات والإبادة الثقافية التي يتعرض الشعب الكردي."

وبين البيان: " الهجوم جاء في توقيت هجمة باريس 2013 التي تعرض فيها ثلاثة نساء كرديات الى هجوم وحشي وكان منظم من قبل الاستخبارات التركية واستشهدوا على إثرها، وهذا ما يؤكد ان الهجومين غير منفصلين، وللاستخبارات التركية يد فيها، وهي استكمالا للسياسة استهداف القيادات المجتمع والشعب الكردي"

كما أكد البيان ان هذه الهجمات لن تكسر إرادة وعزيمة الشعب الكردي واختتم:" من هنا ننادي فناني العالم ومثقفيه ان يكونوا أصحاب موقف في وجه هذه السياسات الوحشية وللإنسانية وللاأخلاقية، ونحن كفناني ومثقفي وأهالي عامودا في الوقت الذي ندد بهذه الهجمة، نؤكد على تمسكنا بقضيتنا وتصعيدنا للنضال، الخلود لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى."

وتحول قراءة البيان الى وقفة احتجاجية رفع فيها المشاركون شعارات "الشهداء خالدون" "الموت للفاشية التركية" و"عاش القائد آبو"

(كروب/آ)

ANHA