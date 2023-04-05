أهالي مقاطعة قامشلو يحتفلون بذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان

تحت شعار" ميلاد القائد آبو هو انبعاث الحياة الحرة"، تجمع الآلاف من أهالي ناحية ديرك في حديقة دجلة للاحتفال بميلاد القائد الله أوجلان.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة الصمت اجلالا لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بديرك بنفش عبدو كلمة قالت فيها "إن ميلاد القائد آبو خلق للشعب الكردي وكافة الشعوب المضطهدة حياة حرة بفضل فكره وفلسفته التي حققت الديمقراطية والعدالة لكافة الشعوب".

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية ورقصات فنية قدمتها كل من فرقة اليفتيريا للغناء، فرقة افاشين للغناء، فرقة واني للغناء وفرقة شهداء قرجوغ للدبكة.

وانتهت الحفلة بعقد حلقات من الدبكة.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه احتفل الالاف من مكونات الناحية من كرد وعرب وسريان بميلاد القائد عبدالله اوجلان في حفل اقيم بحديقة القائد شمال شرق الناحية .

مراسم الحفل بدأت بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء بعدها القت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه بشرى خليل كلمة أشارت من خلالها الى ان ميلاد القائد عبد الله اوجلان هو يوم لانبعاث الحرية للشعب الكردي وكافة شعوب المنطقة وخصوصاً حرية المرأة .

بعدها قدمت فرقة الشهيد باور للموسيقى التابعة لمركز هيزل للثقافة والفن بعض من الاغاني التراثية الفلكلورية، كما قدمت فرقة قرية حاصود للرقص بعض الدبكات الفلكلورية .

وقدم الفنان الكردي سوزدار عفرين والفنان كدر حسين وفرقة الشهيد خبات للموسيقى وفرقة الشهيد ريوان فقرات غنائية، فيما عقد الأهالي حلقات الدبكة .

واختتم الحفل بالهتافات التي تطالب بحرية القائد عبد الله اوجلان

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي، تجمع العشرات من الأهالي في صالة روجهلات للمشاركة في الاحتفال بميلاد القائد أوجلان وذلك تحت شعار" ميلاد القائد آبو هو انبعاث الحياة الحرة".

وبعد الوقوف دقيقة الصمت اجلالا لأرواح الشهداء، عرض سنفزيون حول حياة القائد عبدالله أوجلان.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية قدمتها فرقتي النيا و سرهلدان مجموعة.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات من الدبكة.

(كروب/ك)

ANHA