أهالي مقاطعة قامشلو يدعمون أهالي الشهباء في وجه حصار حكومة دمشق

شددت حكومة دمشق حصارها الخانق على الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في النصف الأول من شهر نيسان المنصرم، ومنعت دخول المحروقات والأدوية والمواد بشكلٍ تام إليها.

وخلال رصد وكالتنا لآراء أهالي مدينة قامشلو عن هذا الحصار، أكدوا أنه سياسة ممنهجة بين حكومة دمشق والدولة التركية المحتلة؛ لضرب مشروع الإدارة الذاتية.

مواجهة الحصار بالمقاومة

المواطنة حفيظة حسين من مدينة قامشلو، لفتت الانتباه إلى السياسات الممنهجة ضد السوريين من قبل حكومة دمشق منذ بداية الأزمة السورية، وأوضحت: "هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حكومة دمشق حصاراً خانقاً على السوريين، فقبل سنوات فرضت حصاراً على مدينة قامشلو أيضاً، وقطعت المواد الغذائية وحليب الأطفال والمازوت والكهرباء عن الأهالي".

حفيظة حسين رأت في المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة حصار حكومة دمشق للشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأن الحصار لا يستهدف أهالي تلك المناطق وحسب، بل يستهدف كافة السوريين.

ودعت أهالي الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى مواصلة المقاومة ضد الحصار الذي يستهدف إرادتهم، وأكدت: "هذا الحصار هو خطة مشتركة بين الدولتين السورية والتركية، فالدولة التركية تستهدف أهالي المنطقة عبر هجماتها والأخرى عبر حصارها".

"ضرب مشروع الإدارة الذاتية"

بينما شجب المواطن هاشم شويش سياسات حكومة دمشق ضد أهالي مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، داعياً إياها إلى فك حصارها الخانق.

وأكد هاشم شويش في السياق نفسه، أنه مهما اشتد الحصار سيواصل أهالي تلك المناطق مقاومتهم في وجه سياسات حكومة دمشق، وتابع: "نعلم أن هذه السياسات تأتي في سياق محاولات ضرب مشروع الإدارة الذاتية، فهي لا ترضى بحصول الكرد على حقوقهم، لكننا واثقون من مقاومتنا ونصرنا".

مواجهة الهجمات

بدورها، أشادت المواطنة هندرين محمد سليم بمقاومة أهالي مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية ضد الحصار الحكومي، وأكدت: "شعبنا صاحب قناعة وعهد مع الشهداء، وسيسير على هذا النهج ضد كل السياسات والهجمات التي تستهدف إرادتهم وقضيتهم".

(ك)

ANHA