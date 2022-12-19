أهالي مقاطعة قامشلو خلال مظاهرة: حرية القائد أوجلان الجسدية هي حرية جميع المكونات

تتكتم دولة الاحتلال التركي منذ آذار العام الماضي على وضع القائد عبد الله أوجلان المعتقل في جزيرة إمرالي. وتفرض إجراءات تعسفية بحقه وتمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، حتى أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT ) في آخر زيارة لها إلى سجن إمرالي؛ لم تدلِ بأي تصريح توضح فيه وضع القائد.

تنديداً بذلك، شهدت ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الإثنين، مظاهرة حاشدة، تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

وشارك الآلاف من أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (كركي لكي، جل آغا، تل كوجر، ديرك)، وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، وحركة الشبيبة الثورية السورية، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وعضوات مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة في المظاهرة، التي انطلقت من أمام كراج السيارات الواقعة غربي ديرك.

جابت المظاهرة الشوارع الرئيسة للناحية وسوقها المركزي وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، "تحيا مقاومة القائد أوجلان"، "عاش القائد آبو"، " الحرية للقائد أوجلان"، وسط رفع المشاركين صور القائد، ويافطات كتب عليها "الحرية والعدالة للقائد أوجلان".

لدى وصول المظاهرة إلى ساحة الحرية شرق ديرك، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، زينب مراد، كلمة بيّنت خلالها أن الدولة التركية تحاول إنهاء القضية الكردية عبر تشديد العزلة على القائد أوجلان"، وأكدت "انتفاضة شعوب المنطقة ضد سياسات وجرائم دولة الاحتلال التركي ستفشل أهدافها في كسر إرادة الشعوب المقاومة".

وأضافت زينب: "حل مشاكل الشرق الأوسط وأزماتها يكمن في تطبيق الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد أوجلان، لذلك الشعوب تؤمن أن حل الأزمات يكمن في حرية القائد أوجلان الجسدية".

كما أشادت بمشروع الإدارة الذاتية وتكاتف المكونات في شمال وشرق سوريا، وتابعت "شمال وشرق سوريا تتخذ من فلسفة أوجلان مبدأ أساسي في التنظيم ورص الصفوف أمام هجمات المحتل التركي".

واختتمت زينب مراد حديثها باستنكار مواقف لجنة مناهضة التعذيب الأوربية الازدواجية في التعامل مع قضية القائد أوجلان، وقالت: "لم تلعب دورها الإنساني تجاه العزلة بحق القائد عبد الله أوجلان".

من جهته، أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم، أن التفاف مكونات وشعوب شمال وشرق سوريا حول القائد أوجلان يثبت مدى ارتباط الشعب بفلسفة وفكر القائد أوجلان الذي ينادي بـ "الحرية والعدالة والديمقراطية".

وتابع "تمارس السلطات التركية أشد أنواع التعذيب والتشديد على القائد أوجلان الذي يقاوم في سجن إمرالي لإنجاح المشروع الديمقراطي للشعوب وتحقيق الحرية والعدالة لها". وشدد في ختام حديثه على أن "حرية القائد الجسدية تعني حرية جميع المكونات".

لتنتهي المظاهرة بترديد شعار "عاشت مقاومة القائد أوجلان".

(ك ع/آ)

ANHA