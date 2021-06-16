أهالي مقاطعة قامشلو في مظاهرة: حان وقت إعلان الوحدة الوطنية

خرج المئات من أهالي نواحي "ديرك، كركي لكي، جل آغا، تل كوجر، وبرآف وكوجرات"، التابعة لمنطقة ديرك في مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة، في مظاهرة منددة بسياسة دولة الاحتلال التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني.

كما شاركت فيها أسر شهداء الكريلا الذين استشهدوا في قصف الكيماوي على مناطق الدفاع المشروع.

هذا وتجمّع الأهالي أمام كراج ناحية ديرك متوجهين نحو مركز الشبيبة على شارع كورنيش، رافعين صور القائد عبدالله أوجلان، ويافطات كتب عليها: "لا لاقتتال الأخوة...حان وقت الوحدة الوطنية" و"مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة".

وأثناء توجههم إلى مركز الشهيد باور للشبيبة رددوا الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وترفض الخيانة، وسط رفعهم إشارات النصر.

ولدى وصولهم إلى مركز الشهيد باور وقفوا دقيقة صمت، لتلقي بعدها الإدارية في مؤتمر ستار بناحية ديرك، وصفية مراد، كلمة استنكرت فيها وقوف الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب الدولة التركية في مجابهة قوات الكريلا التي هم من أبناء وبنات الكرد.

وصفية نوّهت إلى أن دولة الاحتلال التركية هدفها ليس الكريلا فقط، بل تسعى إلى توسيع مناطق نفوذها في كردستان وتستخدم في ذلك حتى الأسلحة المحرمة دوليًّا.

مبيّنة أن ذلك يحدث وسط صمت الدول الإقليمية والأوروبية، ودعت وصفية مراد في ختام كلمتها إلى الوحدة الوطنية وضرورة الوقوف في وجه أعداء الشعب الكردي.

(ع ع/ س ر)

ANHA