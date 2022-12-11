أهالي مقاطعة كوباني يتظاهرون تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان

انطلقت المظاهرة التي نظمها اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، اليوم الأحد، تحت شعار "بروح مقاومة الشعب الثورية سننتصر ونحرر القائد آبو"، بمشاركة المئات من الأهالي وعضوات الاتحاد من أمام مقر مجلس ناحية شيران شرقي كوباني.

رفع المتظاهرون خلالها صور القائد عبد الله أوجلان، وسط ترديدهم شعارات منددة بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأخرى تؤكد "لا حياة بدون القائد".

ولدى وصولهم إلى أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في ناحية شيران، وقفوا دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، فاطمة عثمان، نددت خلالها بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وتجاهل المنظمات الإنسانية والحقوقية؛ لمطالب الشعب برفع العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد.

أكدت فاطمة "يثبت الشعب الكردي، اليوم، إنه أهلٌ للثقة التي منحها القائد له"، وقالت "كلنا نعلم أن أعداءنا يحاصروننا من الجهات كافة، ويفرضون عزلة على قائدنا؛ بهدف تحطيم إرادتنا وكسر معنوياتنا من جهة أخرى".

وأشارت "دائماً يرددون قولهم، أنهم سيبيدون الشعب الكردي، ولكن هذا لن يحصل، فنحن لم نعد كالسابق، نحن أصحاب مشروع ديمقراطي ورثناه من فكر وفلسفة القائد، وعاهدناه بالسير على دربه".

تطرقت فاطمة إلى الإبادة السياسية التي تنتهجها الدولة التركية الفاشية في باكور كردستان، في قولها "تعتقل باكور كردستان السياسيين الكرد، والمنظمات الحقوقية والإنسانية صامتة إزاء ذلك، وتستخدم في جبال كردستان الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا، وسط صمت من القوى الدولية التي تأخذ دور المتفرج فقط".

اختتمت فاطمة كلمتها بمطالبة شعب المنطقة بتصعيد نضاله في وجه الأنظمة الفاشية والنزول للساحات للضغط عليها؛ لفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحريره جسدياً.

انتهت المظاهرة على وقع الشعارات الثورية "المقاومة هي الحياة"، و "لا حياة بدون القائد".

(ن ك/ي م)

ANHA