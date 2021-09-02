أهالي مقاطعة كوباني يستذكرون شهداء شهر آب بإيقاد الشموع على أضرحتهم

وتوافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية وممثلون عن الإدارة الذاتية وبعض الشخصيات السياسية إلى مزار الشهيدة دجلة جنوبي المدينة للمشاركة في مراسم الاستذكار التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات لاستذكار (128) شهيداً من شهداء شهر آب.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت من قبل المشاركين إجلالاً لأرواح الشهداء، وبعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء كيلو علي كلمة استذكر فيها شهداء الحرية، وقال: "اليوم هذا المزار العظيم يحتضن أجساد آلاف الشهداء الذين بفضلهم ننعم اليوم بالأمن والسلام والحرية، نحن بدورنا نعاهدهم على أن نسير على خطاهم".

واختتمت مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(ن ك/ل)

ANHA