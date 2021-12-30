أهالي مقاطعة كوباني يستذكرون 207 شهداء من شهداء شهر كانون الأول

وتوافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى مزار الشهيد دجلة لاستذكار 207 شهداء من شهداء شهر كانون الأول، فيما نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات مسيرة مشاعل شارك فيها المئات من أهالي مقاطعة كوباني تنديداً بالهجمات التركية على المنطقة واستذكاراً لشهداء شهر كانون الأول.

وانطلقت المسيرة من مدخل مدينة كوباني وصولاً إلى مزار الشهداء، حمل المشاركون خلالها المشاعل ولافتات كتب عليها "بالانتقام الثوري سنحطم الخيانة والاحتلال".

وردد المشاركون عبر المسيرة شعارات تندد بالخيانة والهجمات الفاشية التركية.

ولدى الوصول إلى مزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات هبون خليل التي أشارت خلال كلمتها إلى أنهم مع كل شهيد تزداد عزيمتهم وإرادتهم للنضال أكثر في وجه الاحتلال التركي ودحره وهزيمته.

وعاهدت هبون في ختام كلمتها على الانتقام للشهداء من الاحتلال التركي والسير على خطاهم حتى النصر .

ولدى الانتهاء من إلقاء الكلمة توجه الحضور لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء.

(كروب/ل)

ANHA