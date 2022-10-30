أهالي مقاطعة كوباني يشيّعون جثمان الشهيد جمال درويش إلى مثواه الأخير

توافد أهالي مقاطعة كوباني وإداريو المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات والعشرات من أعضاء قوى الأمن الداخلي اليوم الأحد، وهم يرددون شعار "الشهداء خالدون"، إلى مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد جمال درويش عضو قوى الأمن الداخلي الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه.

وبدأت المراسم بوقوف المشاركين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى القيادي في قوى الأمن الداخلي، أحمد خليفة كلمةً "عاهد فيها بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية".

من جانبها، أكدت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، ناز محمد علي خلال كلمتها "أن الكرد يواجهون خطر الإبادة، وأن المشروع الديمقراطي هو الأمل في الحفاظ على الوجود الكردي ومكونات المنطقة، بالتزامن مع الصمت الدولي تجاه القضية الكردية".

ليقدم بعدها مجلس عوائل الشهداء وثيقة الشهادة إلى ذوي الشهيد جمال درويش، ثم وري جثمانه الثرى وسط الشعارات التي تحيي الشهداء وتمجد بطولاتهم "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ز س/د)

ANHA