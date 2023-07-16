أهالي مقاطعة كوباني يشيّعون جثمان الشهيد علي الحجي

شارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد علي الحجي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه العسكري في قوات الدفاع الذاتي في ناحية صرين يوم الثلاثاء المنصرم، المئات من أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في إقليم الفرات.

بدأت المراسم، في مزار شهداء ناحية صرين، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى القيادي في قوات الدفاع الذاتي بإقليم الفرات، أحمد إبراهيم، كلمة عاهد فيها الشهداء بالمضي على خطاهم حتى تحقيق النصر.

وأكد "نحن على أتمّ الاستعداد للتصدي للطامعين في احتلال أرضنا وعليهم أن يعلموا أننا أصحاب هذه الأرض ولن نتخلى عنها، فكلنا مشاريع شهادة".

بدوره، قال الإداري في مجلس ناحية صرين، محمد رجب، إن "من يحيا هنا بات يدرك جيداً حجم المؤامرة الدولية عليه، وخاصة أننا نقترب من ذكرى ثورة ١٩ تموز، الثورة التي قال فيها شعب المنطقة كلمته لكل الطامعين في احتلال مناطقنا، ولهذا علينا الالتفاف حول الإدارة الذاتية التي تمثل بر الأمان لشعوب مناطق شمال وشرق سوريا".

من جانبها، دعت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، أهالي المنطقة إلى تصعيد النضال، والوقوف إلى جانب القوات المدافعة عن المنطقة "فحجم المؤامرة كبير، وبالمقاومة وحدها سننتصر".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد علي الحجي، وتسليمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى.

(ن ك/د)

ANHA