أهالي مقاطعة كوباني يشيعون جثمان شهيدين إلى مثواهما الأخير

شارك العشرات من أهالي مقاطعة، في مراسم تشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي، مصطفى الموسى، الذي استشهد في سد تشرين جراء تعرضه لنوبة قلبية أثناء قيامه بواجبه العسكري، ومقاتل قوات سوريا الديمقراطية محمد الرمان الاسم الحركي المنبجي، الذي استشهد في منطقة الجرن بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيامه بواجبه العسكري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة لعضو مكتب العلاقات في مجلس كوباني العسكري، عزيز أحمد، الذي قال: "لولا هؤلاء المناضلين لما كنا هنا اليوم واقفين بصمود، ونقول للذين راهنوا على تجزئتنا وإبادتنا، والنيل من إرادتنا؛ خسئتم، فنحن اليوم صامدون أكثر من ذي قبل، لأننا كالجسد الواحد".

وبدوره، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية صرين مصطفى مسلم "نتعرض اليوم لأكبر مؤامرة دولية في تاريخ البشرية، فأعداؤنا يسعون لإزالة البشر والحجر في هذه الأرض، وكذلك تتعرض المنطقة للإبادة".

وأضاف: "أفكارهم ونواياهم الخبيثة وأطماعهم تتزايد، وهدفهم واضح وهو خلق الفتن بين المكونات وتهجير أهلنا، ولكن كل مخططاتهم فشلت بفضل تماسك الشعب وتضحية الشهداء الذين كانوا جداراً في وجه مخططاتهم، ونعاهد الشهداء بأننا ماضون على دربهم حتى تحقيق آخر شبر من أرضنا من قبل دولة الاحتلال التركي".

ثم قرئت وثيقة الشهادة، وتم تسليمها لذويهما من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ليوارى جثماناهما الثرى في مزار الشهداء بناحية صرين.

(ن ك/ك)

ANHA