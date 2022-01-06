أهالي مقاطعة كوباني يشيعون جثمان الشهيد جياكر إلى مثواه الأخير

وحضر العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية، وبعض من الشخصيات السياسية إلى مزار الشهيدة دجلة لتشييع جثمان الشهيد موسى حمو، الاسم الحركي جياكر، المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الذي استشهد جراء إصابته بنوبة قلبية أثناء تأدية واجبه العسكري في مدينة الحسكة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس ناحية قناية التابعة لمقاطعة كوباني، سعاد شيخ دمر، التي دعت فيها الأهالي في شمال وشرق سوريا إلى التكاتف والوحدة لإفشال مخططات دولة الاحتلال التركي، التي تحاول إبادتهم بشتى الطرق.

وأشارت سعاد شيخ دمر إلى أن "الاستهداف الذي طال الشبيبة الثوريين منذ أيام في مدينة كوباني كان الهدف منه استهداف إرادة شعوب المنطقة، وإفشال حركتنا الثورية التي ولدت من فكر وفلسفة القائد عبد لله أوجلان، لذا على أهلنا في المنطقة أن يتعاونوا ويخرجوا الخونة من بينهم".

وبدوره، قال عضو لجنة العلاقات في مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات عزت حمو إن "الشبيبة هم مستقبلنا المنير ومستقبل المنطقة، وعلينا أن نكون سنداً لهم، فهم يمضون على خطا القائد عبد الله أوجلان، وشعارهم إما الموت بكرامة أو العيش بحرية".

وناشد عزت حمو شعب المنطقة أن يكون أهلاً لفكر وفلسفة "القائد أوجلان الذي أرشدنا لنفسنا"، وكذلك حذر الخونة من المضي في الخط الذي يمضون فيه لأن نهايتهم اقتربت.

واختتمت مراسم التشييع بتسليم وثيقة الشهادة إلى ذوي الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجلة.

(ن ك/ج)

ANHA