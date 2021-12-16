أهالي مقاطعة كوباني يشيعون جثمان الشهيد جهاد حسن إلى مثواه الأخير

حضر مراسم التشييع المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وبعض الشخصيات السياسية لتشييع الشهيد إلى مثواه الأخير.

والشهيد جهاد حسن الاسم الحركي جهاد كوباني استشهد في الـ13 من الشهر الجاري، خلال حادث سير في ناحية تل تمر أثناء تأديته واجبه العسكري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية كوباني أوصمان سمي، كلمة قال فيها "نرى في الشهداء حريتنا، فهم مَن يعطوننا الأمل لأنهم تخلوا عن كل شيء في الحياة، ورأوا في الوطن عشقهم الكبير".

وأضاف: "اليوم نزف زهرة جديدة إلى حدائق الحرية في مزار الشهداء بمدينة كوباني، لذا يكفي احتلالاً لأرضنا، وحان الوقت لإيقاف الحروب التي هدفها إبادتنا".

أما محمود شيخ علي الذي ألقى كلمة باسم عائلة الشهيد جهاد كوباني فقال: "عاهدنا شهدائنا ومناضلينا وقائدنا بأننا على العهد ماضون حتى تحقيق الحلم المنتظر ألا وهو تحرير كل بقعة من أرضنا المحتلة. وعلى دولة الاحتلال أن تدرك بأن عصر إبادة الكرد قد ولى، فنحن اليوم أصحاب قوة وسنحقق النصر".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها لذوي الشهيد، ليوارى الشهيد بعدها الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك/ج)

ANHA