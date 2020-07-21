أهالي مقاطعة كوباني يشيعون الشهيد ولات شعبان إلى مثواه الأخير

وشارك اليوم المئات من أهالي مقاطعة كوباني في مراسم تشييع جثمان الشهيد ولات شعبان، الاسم الحركي ولات كوباني، الذي استشهد في مقاطعة كوباني أثناء قيامه بواجبه العسكري.

وبدأت المراسم في المزار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً واحتراماً لأروح الشهداء وبعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات كيلو علي كلمة قدم فيها العزاء لذوي الشهيد، وقال :"مقاومتنا والانتصارات التي تحققت كانت فاتورتها غالية من دماء وأرواح فلذات أكبادنا، وإن العدو الذي نواجهه يفقد كافة القيم الأخلاقية ويتجرد من الإنسانية، لذا تطلب الأمر منا بذل المزيد من التضحيات لنيل الحرية والكرامة".

وأضاف كيلو علي :"إننا مدينون للشهداء وعلينا المضي على خطاهم لنكون أوفياء لتضحياتهم".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقة الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلمت لذويه.

ومن ثم حمل المشيعون جثمان الشهيد على أكتافهم ليوارى الثرى بين رفاق دربه في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني، وسط ترديد الشعارات التي تخلد الشهداء.

(كروب/ل)

ANHA