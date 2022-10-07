أهالي مقاطعة كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين زنار رش وكوجرو باتمان

توجه صباح اليوم، أهالي مقاطعة كوباني إلى خيمة عزاء الشهيد عدنان حمي، الاسم الحركي زنار رش، المقاتل في قوات الدفاع الشعبي والذي استشهد أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي في منطقة متينا بجبال كردستان بتاريخ 30 أيلول المنصرم، التي نصبت أمام منزل ذويه في مدينة كوباني؛ لتقديم واجب العزاء لهم ولذوي الشهيد القيادي في وحدات حماية الشعب كوجرو باتمان الذي استشهد إثر استهدافه بطائرة مسيّرة تابعة لاحتلال التركي منذ أيام في مدينة كوباني.

واستُقبل المعزون من قبل ذوي الشهيد زنار رش بالشعارات التي تحيي الشهيد وتحيي مقاومة قوات الكريلا ووحدات حماية الشعب.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، أمينة إسماعيل، قالت فيها "الشهيد زنار ناضل وقاوم حتى آخر قطرة من دمه فداء لوطنه وشعبه، فهدف شهدائنا واضح وهو التضحية، ونحن أمهات وأولاد الشهداء؛ سنناضل حتى النهاية لنكون لائقين بالشهيد زنار وجميع الشهداء وننتقم لهم".

من جانبه، قال عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات صالح نوح "شهداؤنا هم الحقيقة التي نعيش بفضلها على هذا الأرض بأمان، وبفضل فكر الأمة الديمقراطية وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان انطلقت شرارة الحرية لمواجهة الاحتلال التركي وأعداء الإنسانية، وبفضل تضحيات ونضال أمثال الشهيد زنار والشهيد كوجرو، وصلنا إلى يومنا هذا من العيش بكرامة".

وتابع "اجتماعنا هنا، تحت هذه الخيمة، وعيشنا بحرية وكرامة بفضل دماء شهدائنا. لقد حاول عدو الشعب الكردي وبشتى الوسائل وبجميع الإمكانات التكنولوجية المتطورة وعن الطريق العملاء والجواسيس وأصحاب الضمائر الميتة كسر إرادة الشعب الكردي، لكنه فشل وفشلت كل مخططاته بفضل نضال وكفاح الشهيد زنار والقيادي الشهيد كوجرو وجميع رفاقهم والشعب الكردي المقاوم".

وانتهت مراسم العزاء بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتمجّد الشهيد وتحيي مقاومة الكريلا.

(د أ)

ANHA