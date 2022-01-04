أهالي مقاطعة كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد مسعود إبراهيم

توجه اليوم، العشرات من أهالي وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية إلى قرية زرافيك جنوب مدينة كوباني 18 كيلومتراً, لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد مسعود إبراهيم الذي استشهد إثر إصابته البليغة أثناء قصف الاحتلال التركي لمنزل شرق المدينة.

واستُقبل المعزون من قبل ذوي الشهيد، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء، ولدى وصولهم إلى خيمة العزاء وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء بناحية شيران، إسماعيل إسماعيل، كلمة قال فيها: "إنه لم يكن شهيدنا الأول ولن يكون الأخير؛ لأن العدو التركي قد وضع شبابنا في دائرة استهدافته"، وتابع "منذ ما يقارب الـ 3 أشهر والمعتصمون لايزالون موجودين قرب معبر سيمالكا، مطالبين بجثامين أبنائهم الشهداء، ولكن إلى الآن لم يتسلموها".

استنكر إسماعيل سياسات الديمقراطي الكردستاني المعادية، وقال: "نستنكر وجود هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم كرداً ويقومون بمساعدة العدو في استهداف شبابنا، وينكرون شهداءنا".

في ختام حديثه، قال إسماعيل إسماعيل إن "هذه المجزرة (استهداف الطيران المسيّر لمنزل شرق كوباني) حصلت بيد الخونة، ولكن لن يذهب دماء شهدائنا هدراً، وستتجه ثورتنا وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان نحو الأمام دائماً، ولن نرجع خطوة إلى الوراء وسنسير على خطا الشهداء حتى الرمق الأخير".

ويذكر أن الشهيد مسعود إبراهيم كان أحد المصابين الذين استهدفتهم طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في مدينة كوباني في 25 من شهر كانون الأول المنصرم، ما أدى إلى استشهاد 5 من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة.

(م ع/د)

ANHA