أهالي مقاطعة كوباني يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد إبراهيم البرهو

قدّم أهالي إقليم الفرات، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد إبراهيم البرهو في مسقط رأسه في قرية مغربتين التابعة لناحية صرين جنوب مدينة كوباني.

وشارك في مراسم عزاء الشهيد إبراهيم البرهو (إسكندر)، الذي استشهد في 8 شهر نيسان الجاري، بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيامه بواجبه ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية في ناحية صرين، أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، وشخصيات من الأحزاب السياسية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس الصلح في ناحية صرين حجي محمد، كلمة أكد فيها: "لا يوجد أكرم من شخص ضحى بحياته من أجل أن نحيا بأمن وأمان؛ لذا كلنا مدينون للشهداء طالما هناك نفس يجري بعروقنا".

وعاهد الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر المنتظر.

وانتهت المراسم بتقديم العزاء لذوي الشهيد إسكندر وسط ترديد "الشهداء خالدون"، و "الشهداء أحياء في ذاكرتنا".

(ن ك/ف)

ANHA