أهالي مقاطعة كوباني يحتفلون بالذكرى 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني

استهل الحفل الذي نظمه مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، بمركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني، بإشعال النار في ساحة المركز من قبل الأهالي وذوي الشهداء.

كما علقت فيه صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، فرحان كوباني كلمة أشاد فيها بهذا اليوم العظيم الذي كان شاهداً على ولادة حزب كردي غيّر مسار تاريخ الشعب الكردي وشعوب المنطقة برمتها.

وقال: "تأسيس حزب العمال الكردستاني كان بداية الولادة للشعب الكردي المضطهد الذي قالوا عنه إنه نفي وأبيد، ولكن حصل العكس فعاد هذا الشعب المحروم من أبسط حقوقه ليشكل معادلة صعبة في الاجتماعات الدولية".

وأضاف "يوماً بعد يوم تزداد شعبية حزب العمال الكردستاني، فاليوم هناك الملايين من الكرد يمضون على درب شهدائه، وهذا ما جعل نضاله يتصاعد ضد دولة الاحتلال التركي صاحبة التاريخ الدموي ومجازره بحق شعب المنطقة".

وتابع كوباني "اليوم ونتيجة نضال الحزب العظيم يستطيع الكرد في كل بقعة من الأرض أن يقولوا نحن موجودون، ولا أحد يستطيع إنكار هويتنا".

مؤكداً أن "تصعيد الاحتلال التركي لهجماته على مناطق الدفاع المشروع، وشمال وشرق سوريا نتيجة تلقيه الهزيمة تلو الأخرى".

واختتم نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، فرحان كوباني كلمته بالتأكيد على "ضرورة رفع وتيرة النضال في وجه الاحتلال التركي والانتفاض في وجه كل خائن".

لينتهي الحفل على وقع الأغاني الشعبية والثورية.

(ن ك/د)

ANHA