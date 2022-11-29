أهالي مقاطعة كري سبي يحتجون أمام القاعدة الروسية تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

وانطلق المحتجون من وسط قرية التروازية التابعة لناحية سلوك (الريف الشرقي لمقاطعة كري سبي 105 كيلو متر شرقي عين عيسى) باتجاه القاعدة الروسية في طرف القرية من جهة الجنوب، حاملين يافطات كتب عليها" كفى سفك للدماء"، "كفى احتلالاً لتل أبيض"، "لا للاحتلال التركي"، "نطالب القوى الدولية بإخراج أردوغان ومرتزقته من مناطقنا ووضع حد لجرائم الحرب".

وردد المحتجين خلال مسيرهم إلى القاعدة الروسية شعارات تحيي قوات سوريا الديمقراطية، وتنعت أردوغان بالقاتل" عاشت قوات سوريا الديمقراطية"، "يسقط يسقط أردوغان"، "يسقط أردوغان قاتل الأطفال".

وعند الوصول أمام القاعدة الروسية ألقى المواطن عزيز السالم كلمة باسم الأهالي في منطقة التروازية ندد خلالها بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وتسببها باستشهاد المواطنين، وقصف المرافق الحيوية والخدمية التي تؤمن لهم سبل عيشهم.

منتقداً دور روسيا التي ترى بأم أعينها القذائف التي تنهال على المواطنين دون تحرك ساكناً والوقوف على التزاماته التي قطعها في اتفاقية سوتشي في الـ 22 من تشرين الأول عام 2019 والتي انتشر بموجبها على طول خطوط التماس مع العدو التركي لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المواطنين.

وطالب عزيز في ختام كلمته الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإيقاف هجماتها على شمال وشرق سوريا لما لها من تأثيرات بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بالشعارات التي تنادي "سوريا حرة حرة والتركي يطلع برا".

(ف)

ANHA