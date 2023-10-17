أهالي مقاطعة الحسكة: الرد على هجمات دولة الاحتلال التركي حق مشروع

تستمر دولة الاحتلال التركي في شن هجماتها على شمال وشرق سوريا واستهداف البنى التحتية مخلّفةً أضراراً بشرية ومادية في المنشآت الحيوية.

في إطار الدفاع المشروع والتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي، نفذت قوات سوريا الديمقراطية عدة عمليات انتقامية ضد قواعد جيش الاحتلال التركي في ريفي عين عيسى وتل تمر وفي عفرين المحتلة، أسفرت عن مقتل العشرات من جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأكد أهالي ناحية الدرباسية أن هجمات الاحتلال لن تثني عزيمتهم، وتنظيمهم لأنفسهم على أساس حرب الشعب الثورية.

حيث ندد عدنان الجاسم بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وقال: "الرد على هذه الهجمات حق مشروع، وقوات سوريا الديمقراطية الممثل الشرعي لأهالي المنطقة والرادع للهجمات البربرية".

فيما قالت نور عباس: "تحاول دولة الاحتلال التركي من خلال هجماتها القضاء على شعب المنطقة وإبعاده عن نهج المقاومة".

وأكدت نور عباس أن: "العمليات الانتقامية لقوات سوريا الديمقراطية ضد قواعد الاحتلال التركي، تؤكد أننا قادرون على حماية المنطقة من الهجمات والانتقام من العدو وفق حرب الشعب الثورية؛ لأنها الأساس لوقف المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحقنا".

من جهتها، أشارت الشابة فرح حسن إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي هي جرائم حرب، وتحاول من خلالها تهجير شعب المنطقة، وأكدت أن: "خروج أهالي شمال وشرق سوريا إلى الساحات وضرب قواعد الاحتلال التركي تأكيد على مضيّنا في نهج المقاومة".

أما أهالي ناحية الشدادي، فقد رأوا أن هجمات دولة الاحتلال التركي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وقال حسن المخلف: "مستعدون لصد أي هجوم على مناطقنا يداً بيد مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية".

فيما أكد حسين الحمد: "نحن أبناء ناحية الشدادي نرفض أي احتلال يمس أمن وسلامة مناطقنا".

(م ح)

ANHA