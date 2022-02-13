أهالي مقاطعة الحسكة يودعون 4 من أبنائهم الشهداء إلى مثواهم الأخير

بحضور جمهور كبير، شيّع المئات من أهالي مدينة الحسكة وناحية الشدادي التابعتان لمقاطعة الحسكة، اليوم الأحد، جثامين 4 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ممن استشهدوا في حملة مطرقة الشعوب، وخلال هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على منبج، إلى مثواهم الأخير في مزاري الشهداء في الحسكة والشدادي.

حسب وثائق الشهادة فإن الشهيد قاسم خضر الأحمد، والشهيد مسلط عجيل المسلط، والشهيد حسن علي الحوري، استشهدوا في حملة مطرقة الشعوب، فيما استشهد الشهيد هوزان عدنان عمر، في مدينة منبج بإقليم الفرات أثناء تصديه لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف المدينة.

بدأت المراسم في مزار الشهيد دجوار في مدينة الحسكة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تزامناً مع عرض عسكري لقوات سوريا الديمقراطية.

تالياً ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، سلمى قاسم، كلمة أشادت فيها بالمقاومة البطولية لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في وجه مرتزقة داعش وداعميهم، مثمّنة عالياً التضحيات التي قدمها الشهداء، وقالت: "إذ لا يوجد أغلى من الروح ليجود بها الإنسان، وهؤلاء الشهداء جادوا بأرواحهم في سبيل وطنهم وشعبهم".

وجددت سلمى قاسم العهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر على كل متربص بمنطقة شمال وشرق سوريا.

كما تحدث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، بروسك حسكة، خلال المراسم وقال: "باسم وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الذاتي وجميع القوى العسكرية المناضلة، نستذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة الزكية في سبيل الحرية والعيش المشترك".

وأضاف: "عندما يستشهد أحد من رفاقنا يبقى حياً في ضمائرنا لأننا لا نتخلى عن دربهم، ونستمد منهم الإرادة، لذا سنحقق أمل شهدائنا بتحرير كل شبر من أرضنا، وهؤلاء الشهداء مثال حي على الإرادة، فقد ضحوا بحياتهم لتنعم الشعوب بحياة هانئة وكريمة".

وأكد بروسك حسكة أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لنصرة كافة المجتمعات المقهورة في الشرق الأوسط وليس في شمال سوريا فقط.

ثم قامت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، روجدا أحمد، بقراءة وثائق الشهداء الـ 4، وتسليمها إلى ذويهم وسط التفاف الجماهير حول ذوي الشهداء.

لتوارى جثامين الشهداء (قاسم خضر الأحمد، مسلط عجيل المسلط، وهوزان عدنان عمر) إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد دجوار بمدينة الحسكة، فيما نقل جثمان الشهيد (حسن علي الحوري) إلى ناحية الشدادي عبر موكب من السيارات المزينة بصور الشهيد، ليواري الثرى في مزار الشهداء بالناحية.

(كروب/أم)

ANHA