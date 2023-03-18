أهالي مقاطعة الحسكة يقدمون واجب العزاء لذوي شهيد في تحطم المروحيتين

توجّه صباح اليوم، أهالي مقاطعة الحسكة وناحيتي تل تمر والدرباسية إلى قرية الحزني شرقي ناحية تل تمر؛ لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد ريناد علي، (الاسم الحركي: خبات درباسية)، من قوات مكافحة الإرهاب YAT، الذي استشهد في 15 آذار الجاري في تحطّم مروحيتين بباشور.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد أعلنت أمس، عبر بياناً رسمياً نشرته على موقعها الرسمي، عن استشهاد 9 مقاتلين من قوات مكافحة الإرهاب، من بينهم قائد الوحدات، شرفان كوباني، نتيجة تحطم مروحيتين كانتا تقلانهم إلى مدينة السليمانية في باشور (جنوب كردستان)؛ لتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية.

وحمل المعزون أعلام مجلس عوائل الشهداء، وصورة الشهيد وأكاليل الورد، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "الشهداء أحياء لا يموتون"، ورفعهم شارات النصر.

بعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لبلدية الشعب، عبد الباقي كوتي، كلمة عزى فيها بالشهيد وتمنى الصبر والسلوان لذويه"، مستذكراً في شخصية الشهيد خبات درباسية، جميع شهداء كردستان".

وأشار "حلت في شهر آذار العديد من المآسي على الشعب الكردي، ففي مثل هذا اليوم احتُلت عفرين، ولا ننسى مجزرة حلبجة، كما أن فيه أيام أيضاً أصبحت رمزاً للتضحية، مثل انتفاضة 12 آذار، وعيد نوروز".

وأوضح أنه بفضل هؤلاء الشهداء وأمثالهم من المقاومين سيحققون النصر ولن يتخلوا عن المبادئ التي استشهد أبناؤهم من أجلها.

من جانبه، ألقى القيادي في مجلس إقليم الجزيرة العسكري، حسين سلمو، كلمة قال فيها "الشهيد خبات ورفاقه كانوا من المقاتلين الأوائل الذي انضموا لحملات الدفاع عن المنطقة ومحاربة الإرهاب وملاحقة فلوله".

وأوضح "لن ننسى ما قدمته هذه العائلة الوطنية، منذ بداية هذه الثورة، والتي أعلنت السير على نهج فكر القائد أوجلان وحماية هذه الأرض من خلال تضحياتها وتمسكها بفكر القائد ومحبتها لهذه الأرض".

مختتماً حديثه بمعاهدة الشهداء وعائلة الشهيد خبات "بالسير على خطا الشهيد ورفاقه، وتحقيق كل ما ضحوا من أجله"، مؤكداً أنهم سيحيون عيد نوروز هذا العام بروح هؤلاء الشهداء ومقاومتهم.

من جانبه، ألقى خال الشهيد، خالد خلف، كلمة باسم عائلة الشهيد خبات درباسية، قال فيها "مقاتل وشهيد جديد من عائلتنا ينضم لقافلة الشهداء".

ولفت "قبل شهرين من الآن، ودعنا شهيداً آخر من هذه القرية، وهي الشهيدة برفين، واليوم نودع الشهيد خبات درباسية، نحن عائلة احتضنت الفكر الآبوجي، منذ انطلاقها ولليوم، ولسنا بنادمين على شيء وعلى تضحيات أبنائنا".

مؤكداً "كل طفل في هذه العائلة سيكون مقاتلاً ضمن هذه الحركة، وسيكون ثورياً على نهج القائد أوجلان، ونؤكد اليوم، وجود أبنائنا ضمن صفوف هذه القوات وسيستمرون في حمل سلاح شهدائهم".

واختتم حديثه بالقول: "باسم عائلة الشهيد خبات أعاهد بالسير على نهج الشهيد وحماية مكتسبات هذه الأرض وثورتها ونهج قائدها القائد عبد الله أوجلان".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، جنار يوسف، ليتم تسليمها لذويه، وسط ترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء وتدعو للمقاومة.

(ل م)

ANHA