أهالي مقاطعة الحسكة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة سلافا رمضان ويؤكدون على مواصلة النضال

توافد منذ صباح اليوم المئات من أهالي مقاطعة الحسكة "الدرباسية، تل تمر، الحسكة"، إلى خيمة عزاء الشهيدة الطفلة سلافا رمضان، لتقديم واجب العزاء لذويها.

واستشهدت سلافا رمضان في الأول من أيلول الجاري متأثرة بجراحها على خلفية استهداف طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في 18 آب الفائت مركز تعليمي خاص بالفتيات تحت إشراف الأمم المتحدة غرب مدينة الحسكة.

ونصبت خيمة العزاء التي استقبلت المئات من المعزين من أهالي مقاطعة الحسكة، ووفود من الإدارة الذاتية والقوات العسكرية والأمنية، والأحزاب السياسية، من قبل مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وذلك أمام منزل الشهيدة في الحي الغربي بالدرباسية.

وتخلل مراسم العزاء إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محمد الخطيب، قال فيها "نعزي عائلة الشهيدة سلافا، كما نعزي ذوي رفيقاتها اللواتي استشهدن جراء استهداف مسيّرة تابعة للاحتلال التركي لمدرستهن".

وأضاف "يشن العدو هجماته على أبناء شعبنا الأبرياء، ويقتل المواطنين دون تميز، لكنه لا يستطيع أن يبعدنا عن أرضنا وتراب وطننا، بإرادة شعبنا سنناضل وسنقاوم ولن نقبل أن يحتل العدو أرضنا".

طالب الخطيب الحضور، قائلاَ: "لنقف صفاً واحداً في وجه العدو، حينها لن يستطيع كسر إرادتنا، فنحن ندعم قواتنا وصامدون على أرضنا"، مشيراً إلى استمرارهم في العمل والسعي حتى تحقيق أهداف ثورة 19 تموز.

بدوره، أكد والد الشهيدة سلافا، اَزاد رمضان على استمراره وعائلته في النضال للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

(ج ع/أم)

ANHA