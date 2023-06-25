أهالي مقاطعة الحسكة يدينون الهجمات التركية والعزلة

خرج الآلاف من أهالي مدينة الحسكة والشدادي في مقاطعة الحسكة، اليوم الأحد، في مظاهرتين حاشدتين منفصلتين تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

انطلقت مظاهرة مدينة الحسكة من أمام دوار سينالكو الواقع في حي تل حجر بالمدينة، واتجهت صوب حديقة القائد عبد الله أوجلان في حي الناصرة؛ ردد فيها المشاركون شعارات "لا للاحتلال التركي وهجماته على شمال وشرق سوريا"، و"المرأة رمز الحرية"، و"يحيا القائد عبد الله أوجلان".

ولدى وصول المتظاهرين إلى حديقة القائد عبد الله أوجلان، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة حركة المرأة الشابة جيندا علي كلمة، أوضحت فيها: "الدول الرأسمالية وعبر مؤامرتها على القائد عبد الله أوجلان واعتقاله في سجون المحتل التركي أرادت القضاء على الثقافة واللغة الكردية".

ونوّهت جيندا علي: "أصبح سجن إمرالي مركزاً للثقافة، حيث خرج منها العشرات من الكتب التاريخية والثقافية والعلمية، وانتشرت في العالم أجمع".

ونددت عضوة حركة المرأة الشابة جيندا علي بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، والصمت الدولي.

من جانبه، قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، فاروق طوزو، في الفعالية "الهجمات التركية المتكررة على شمال وشرق سوريا هي ضد إرادة شعبنا، وهي محاولة للنيل من تجربتنا الديمقراطية".

وأوضح: "اجتمعنا اليوم هنا لنقول وبشكل علني وبصوت عالٍ إن هدف دولة الاحتلال التركي من الجرائم التي ترتكبها بحق سكان شمال وشرق سوريا هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".

ونوّه طوزو إلى أن دولة الاحتلال التركي بأفعالها الجبانة تستهدف خيرة أهالي شمال وشرق سوريا، وقال: "أدخل المحتل التركي المجاميع المسلحة إلى كافة مناطق سوريا، والآن يحاول أن يفاوض النظام السوري بحجة إيجاد حل للأزمة السورية".

وأشار فاروق إلى أن من يرتكبون الانتهاكات والجرائم بحق أهالي شمال وشرق سوريا هم ذاتهم من يفرضون العزلة على القائد عبد الله أوجلان خشية فكره وفلسفته.

وفي بلدة العريشة نظم مجلس ناحية الشدادي بالتنسيق مع مؤتمر ستار مظاهرة، انطلقت من أمام بلدية الشعب في البلدة مروراً بالشارع العام وصولاً إلى مجلس البلدة، مرددين الشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي.

ثم ألقت الإدارية في دار المرأة ببلدة العريشة سعاد العبد الله كلمة، شجبت فيها الهجمات التركية ضد النساء، وخاصة التي استهدفت الرئيسة المشتركة لمجلس قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة للمجلس ليمان شويش، وقالت: "هؤلاء الشهيدات أصبحن نجوماً لامعة في سماء نضالنا، من خلال تضحياتهن الجسيمة والمليئة بالنضال".

ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل الإدارية في المجلس، زهرة العبد الله، أدانت فيها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، مؤكدة أن الاحتلال التركي يرتكب إبادة بحق شعب شمال وشرق سوريا.

(كروب/م ح)

ANHA