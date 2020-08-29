أهالي مقاطعة عفرين يتضامنون مع مقاومة حفتانين

وتجمّع المتظاهرون أمام مركز ناحية أحداث في مقاطعة الشّهباء، حاملين يافطات كُتب عليها "لتمت الخيانة، تحيا مقاومة حفتانين"، مردّدين شعارات تحيّي مقاومة حفتانين وتستنكر هجمات المحتلّين.

وجابت التظاهرة شوارع الناحية وصولاً إلى مدخل الناحية، ومن ثمّ وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس ناحية أحداث حيدر رشيد، اعتبر من خلالها أنّ مقاومة الأهالي في الشهباء جزءاً من مقاومة حفتانين: "على طول أراضي كردستان هناك مقاومة، واليوم في الشهباء نرى مقاومة وصموداً من قبل أهالي عفرين لأجل تحرير أرضهم، وهذه المقاومة جزءٌ من مقاومة حفتانين التي من خلالها تسطّر قوّات الدفاع الشعبي نضالاً لا مثيل له".

وأضاف رشيد: "إنّ جيش الاحتلال التّركيّ يحاول من خلال هجماته هذه أن يحتلّ كافّة أراضي كردستان، ولكن تضامننا مع أهالينا في كردستان سيمنع حدوث ذلك".

من جهتها أوضحت إدارية مؤتمر ستار في ناحية أحداث حسناء حسن، أهداف المحتلّ من هجماته على أراضي كردستان: "اليوم لا يهاجم المحتلّ حفتانين فقط، بل نرى هجمات كثيرة تحصل ضدّنا، وذلك بطرق مختلفة، منها الحرب الخاصّة، ولكن وعينا وإدراكنا لمخطّطات العدوّ من خلال التدريبات التي تلقّيناها تفشل جميع هذه المخطّطات".

واختتمت حسناء حديثها بالقول: "وليعرف العدوّ بأنّنا لن نستسلم، بل سنقاوم بقوّتنا وإرادتنا مهما كانت ظروفنا".

وانتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة قوّات الدفاع الشّعبيّ في حفتانين.

(كروب/إ)