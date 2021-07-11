أهالي منطقة ديرك يقدمون واجب العزاء لذوي شهيدين

توافد المئات من أهالي منطقة ديرك ونواحيها صباح اليوم، إلى مركز الشهيد باور للشبيبة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين ريزان حسن عضو قوى الأمن الداخلي، والشخصية الوطنية محمد أحمد علي الذي أعلنته مؤسسة عوائل الشهداء، شهيداً تكريماً له على تضحياته ونضاله.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت العديد من الكلمات؛ منها باسم مجلس عوائل الشهداء في ديرك ألقتها سعاد مصطفى، قوى الأمن الداخلي في ديرك ألقاها معن عبد العزيز، مؤتمر ستار ألقتها زلفة بدرو، حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك ألقاها محمد سعيد، كما وتحدثت ابنة الشهيد محمد أحمد علي، شيلان علي.

وطلبت الكلمات الصبر والسلوان لعوائل الشهداء، وأشادت بدور الشهداء في وصول مناطق شمال وشرق سوريا إلى هذه المرحلة التاريخية التي أثبتت للعالم أن شعوب المنطقة أصحاب حق مشروع ويناضلون من أجل حقوقهم.

وأكدت الكلمات على أن المسيرة مستمرة وتصعيد النضال واجب على الجميع حتى تحقيق حلم الشهداء وتطهير المناطق المحتلة من الفاشية التركية ومرتزقتها.

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقتا الشهيدين من قبل مجلس عوائل الشهداء في ديرك وسلّمت إلى ذويهما وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تخلد وتمجد الشهداء.

(ع ع /آ)

ANHA