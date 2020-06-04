أهالي منطقة ديرك ونواحيها يقدّمون واجب العزاء لذوي الشّهيد أسامة

توافد المئات من أهالي منطقة ديرك ونواحيها إلى قرية أبو قير التابعة لمنطقة ديرك لتقديم واجب العزاء لذوي المقاتل في قوات الدفاع الذاتيّ أسامة العبد الله الذي استشهد في ديرالزور أثناء قيامه بواجبه العسكري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت كلمات باسم مجلس عوائل الشهداء في ديرك ومؤتمر ستار ومجلس ناحية ديرك وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD وعائلة الشهيد أسامة.

الكلمات توجّهت بالعزاء لذوي الشهيد أسامة العبد الله، وأكّدت على مواصلة النضال حتى تحيق النصر، للحفاظ على المكتسبات التي تحقّقت بفضل دماء الشهداء".

كما أشادت الكلمات بوحدة وتكاتف شعوب شمال وشرق سوريا على مبدأ العيش المشترك والتعايش السلميّ وأخوّة الشعوب.

وبعد الانتهاء من الكلمات تُليت وثيقة الشهيد، وسُلّمت إلى ذويه وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيّي وتمجّد الشّهداء.

(كروب/ك)

ANHA