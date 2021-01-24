أهالي منطقة برآف: تهديدات الاحتلال التركي تزيدنا إصرارًا على المقاومة وتصعيد النضال

خرج المئات من أهالي ناحية برآف التابعة لمنطقة ديرك في مقاطعة قامشلو في تظاهرة منددة بتهديدات الاحتلال التركي بشن هجوم على شنكال ومنطقة ديرك.

وانطلقت التظاهرة الراجلة من قرية تل دارا التابعة لناحيه برآف سيرًا على الأقدام مسافة 5 كم وصولًا إلى بلدة عين ديوار، وسط ترديد الشعارات التي تندد بممارسات الاحتلال التركي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها" القاتل أردوغان"، "لا للاحتلال، الوقت وقت حماية مكتسبات الثورة"، ورددوا الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

وبعد وصول المتظاهرون إلى مدخل بلدة عين ديوار تحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري، حيث ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك محمد شريف كلمة استنكر فيها التهديدات التركية على شنكال وديرك.

كما قرأت الإدارية في مجلس خط برآف فيروز تمر بيانًا باسم الأهالي وجاء فيه:

"نندد بشدة بجميع الجرائم التركية التي ترتكبها بحق شعوب المنطقة، والمؤامرات الخبيثة والسياسات الدنيئة التي تنتهجها لإحياء القوى الظلامية من جديد، وضرب المشروع الديمقراطي وزرع الفتن بين مكونات المنطقة".

وناشد البيان" المجتمع الدولي والمحكمة الدولية محاسبة تركيا على انتهاكاتها التي ترتقي إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والمطالبة بالخروج من المناطق التي احتلتها"، كما ندد البيان بهجمات الاحتلال التركي المستمرة على عين عيسى وقصفها الأخير على كوباني.

وخلال التظاهرة قالت ليلى أحمد، وهي إحدى المشاركات "إن تهديدات الدولة التركية المحتلة تزيد من مقاومتنا وإصرارانا على تصعيد وتيرة النضال ضد أي تهديد يمس أمننا وتراب بلدنا".

كما قال عبد الكريم تمر، المشارك في التظاهرة، "إن فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان أوصلنا إلى هذه المرحلة، لذا وقفتنا اليوم هي رد على تهديدات الدولة التركية، فالشعب الكردي له تاريخ بطولي في المقاومة والتضحية".

ودعا تمر كافة أبناء الشعب السوري إلى تصعيد النضال، وقال "يجب على جميع أبناء شمال وشرق سوريا تصعيد النضال للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان ودماء الشهداء".

وانتهت التظاهرة وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

(ع ع/ك)

ANHA