أهالي منبج: سنستمر في نضالنا حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة غير إنسانية على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، للنيل من شعوب المنطقة وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان، المبني على أخوة الشعوب والتعايش المشترك، والذي أنار طريق كافة الشعوب التواقة للحرية.

في هذا الصدد، أكد أهالي منبج على ضرورة تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان، حيث قال المواطن عدنان خليفة "القائد عبد الله أوجلان صاحب مشروع أممي يسعى إلى تحرير كافة الشعوب المضطهدة، وتحرير شعوب الشرق الأوسط، ومشروعه مفتاح الحل لكافة المشاكل العالقة في الشرق الأوسط".

وتابع "نحن أهالي شمال وشرق سوريا بشكل عام، وأهالي منبج على وجه الخصوص نطالب وبشكل عاجل فك العزلة المفروضة على القائد والمفكر والفيلسوف عبد الله أوجلان، القائد الأممي الذي تُفرض عليه عزلة مشددة منذ فترة طويلة ولا يُسمح لمحاميه وذويه اللقاء به".

وشدد "سنستمر في نضالنا من خلال المسيرات والمظاهرات وحملات جمع التواقيع، حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

من جانبها، بيّنت المواطنة نسرين العلي أن "القائد عبد الله أوجلان يتعرض منذ أكثر من 24 عاماً لعزلة مشددة في سجن إمرالي، وأن دولة الاحتلال التركي لها تاريخ حافل بالانتهاكات ومخالفة كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية بحق المعتقلين وشعوب المنطقة".

وشددت "نحن أهالي منبج بكافة مكوناتنا نطالب بفك العزلة المفروضة على القائد والفيلسوف والمفكر الأممي عبد الله أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية".

وأكدت نسرين العلي في نهاية حديثها أن "فكر القائد عبد الله أوجلان أعطى الحرية لكافة المكونات في المنطقة، وهو الحل الوحيد لكافة قضايا الشرق الأوسط".

(د)

ANHA