أهالي منبج: سنرفع أصواتنا لكسر جدران إمرالي وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان 

أطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، في 22 كانون الثاني الفائت، حملة لجمع التواقيع؛ للمطالبة بإنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان والتي ستستمر حتى نهاية شهر شباط الجاري.

وفي هذا السياق، قال المواطن، محمد شيخو، "ما زلنا مستمرين بحملة جمع التواقيع؛ لفك العزلة المفروضة على القائد أوجلان صاحب الفكر التحرري وأخوة الشعوب، ومفتاح الحل لمشاكل الشرق الأوسط".

وأضاف: "القائد أوجلان لم يفرق بين مكونات المجتمع، وهو الذي طرح مشروع الأمة الديمقراطية المبني على أخوة الشعوب والتعايش المشترك ".

وشدد في ختام حديثه "سنستمر بفعالياتنا وحملاتنا حتى نحطم جدران إمرالي ونحقق الحرية الجسدية للقائد".

فيما، بيّنت المواطنة، شمس بركل "بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، تحررت المرأة ونالت حقوقها وأثبتت وجودها في مجالات الحياة كافة".

وشددت في ختام حديثها "من واجبنا مواصلة نضالنا؛ لتحرير قائدنا الذي أصبح رمزاً تقتدي به الشعوب المضطهدة كافة".

من جانبه، بيّن المواطن، إبراهيم العيسى "لاقت حملة جمع التواقيع؛ المطالِبة بفك العزلة المفروضة على القائد أوجلان، إقبالاً كبيراً، وهذا الإقبال جاء نتيجة حب الشعوب لفكر القائد الذي طالب بحقوق كافة الشعوب المضطهدة، وسعى إلى التعايش المشترك وأخوة الشعوب للعالم أجمع".

وأشار العيسى "كانت هناك مشاركة كبيرة من قبل كافة الأهالي في المدينة والريف، إيماناً بمشروعه ـ مشروع الأمة الديمقراطية ـ الذي يعتبر الحل الوحيد لكافة المشاكل العالقة في الشرق الأوسط".

أكد العيسى في ختام حديثه "سنبقى مستمرين بحملات جمع التواقيع، وبمكوناتنا كافة، من الكرد والعرب والتركمان والشركس؛ للمطالبة بإنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان".

(ل م)

ANHA