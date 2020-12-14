أهالي منبج: سنقاوم الاحتلال التركي ونقف في وجه مخططاته

ويستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته مناطق شمال وشرق سوريا بشكل متكرر، وخاصة ناحية عين عيسى وتل تمر وقرى محيطة بمدينة منبج، ما يراه مراقبون أنه محاولة تركية جديدة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية وتكرار سيناريو عفرين وكري سبي/تل أبيض وسري كاينه / رأس العين وغيرها من المناطق السورية المحتلة.

وأثارت الهجمات التركية الأخيرة ردود فعل مناهضة بين الأوساط في مناطق شمال وشرق سوريا، كما تعالت الأصوات التي طالبت المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد لما وصفوه بـ "الجرائم والانتهاكات التركية".

حول هذا، يؤكد أهالي مدينة منبج في حديث لوكالة أنباء هاوار رفضهم للاحتلال التركي وهجماته على المنطقة، إذ تقول نسرين علي إن "هجمات الاحتلال التركي حاليًّا على مناطقنا ليست بالجديدة"، وذلك في إشارة منها إلى استمرار الهجمات التركية على المنطقة منذ أعوام واحتلال مناطق سورية أخرى وارتكاب الجرائم بحق سكانها.

وأضافت "الاحتلال التركي يقصف منطقة عين عيسى، ويقوم باستهداف سكانها الآمنين في منازلهم، لكننا سنقاوم الاحتلال ونعبّر عن رأينا وموقفنا تجاه المخططات التركية، ونقف في وجه هذا الاحتلال حتى نحرر جميع الأراضي السورية التي احتلتها تركيا".

ومن جانبها، تقول المواطنة ريم درويش إن "تركيا من خلال هجماتها تتبع سياسة الاستعمار، وهدفها تتريك المنطقة التي تحتلها وانتهاك كافة حقوق المواطنين كما في مناطق رأس العين وعفرين وتل أبيض وإعزاز والباب".

وترى ريم أن الحجج التي تقدمها تركيا لاحتلال المنطقة "واهية"، وتقول إن تركيا لم تتحرك إبان سيطرة داعش على المنطقة، ولكنها بدأت هذه السياسة بعد تحرير المنطقة من داعش وبناء الإدارات الذاتية والمدنية.

وفي ذات السياق، استنكر أحمد العلي، وهو من أهالي منبج، "الأعمال التي يقوم بها أردوغان ومرتزقته في مناطقنا المحررة بفضل دماء أبنائنا الشهداء".

وتساءل "أين الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان والتي تسعى جاهدة إلى حل الأزمة في سوريا في حين يهاجم الاحتلال التركي المناطق السورية ويحتلها".

واختتم حديثه بدعوة الشعب السوري بجميع مكوناته إلى الاتحاد ضد جرائم تركيا في سوريا عامة ومناطق شمال وشرق سوريا خاصة.

(كروب/ج)

ANHA