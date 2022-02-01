أهالي منبج: صامدون على أرضنا ونتحدى الصواريخ مهما كان الثمن

يعيش أهالي مدينة منبج القاطنون في القرى المحاذية لخط الجبهات ظروفاً صعبة وسط سقوط القذائف التي تنهال عليهم بشكل شبه يومي، حيث صعّدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في الفترة الأخيرة قصفهم على منازل المدنيين بشكل مباشر في الريفين الشمالي والغربي للمدينة.

في هذا السياق، أكد المواطن كمال حميد الفهد من أهالي قرية اليالني "أن الاحتلال التركي يستهدف المدنيين لإخلاء المنطقة من سكانها ولكن الأهالي متمسكون بأرضهم ولن يخرجوا منها مهما كان الثمن ومتكاتفون مع قوات مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية.

أضاف "يزرعون بقصفهم الخوف في قلوب الأطفال، حيث قام الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة بقصف منزل لامرأة في قرية الصيادة مما أدى إلى استشهادها مع طفلتها ".

اختتم كمال حميد الفهد حديثه بالقول: "رسالتنا للاحتلال التركي: لن نتخلى عن منازلنا وأراضينا مهما كانت الظروف ونقول لشعبنا: لا تخافوا وابقوا في منازلكم فهدف الاحتلال التركي إخلاء القرى من سكانها".

من جانبه، قال المواطن علاء فهد الحميدي من قرية اليالني: "نمر بأيام صعبة أثناء القصف ، فأغلب القذائف تسقط على المنازل مما يسبب أضراراً بشرية ومادية".

أكد الحميدي أنهم باقون على أرضهم ولن يتخلوا عنها مهما حدث، قائلاً: "نفضل الموت في منازلنا ولا نقبل للاحتلال التركي بالتقدم في أرضنا".

طالب علاء الحميدي منظمات حقوق الإنسان بالوقوف في وجه الاحتلال التركي وانتهاكاته وجرائمه بحق المدنيين، مؤكداً "أن قوات مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية تبذلان قصارى جهدهما لحماية المدنيين أثناء قصف دولة الاحتلال التركي العشوائي واستهدافها المناطق الآهلة بالسكان، مشيراً إلى سقوط أكثر من 20 قذيفة على منازل المدنيين.

وأنهى الحميدي حديثه قائلاً "سنبقى متكاتفين مع بعضنا البعض ومع قوات مجلس منبج العسكري في وجه أي اعتداء على أرضنا".

أما الطفل إبراهيم الحميدي فقد وجّه رسالة إلى الدولة التركية ومنظمات حقوق الطفل، متسائلاً "لماذا تقتلوننا؟ لماذا تقصفوننا؟ أخرجوا من أرضنا فسوريا لنا وليست لكم".

هذا وتتعرض الأرياف الشمالية والغربية لمدينة منبج لقصف عشوائي بالأسلحة الثقيلة من قبل الاحتلال التركي، على منازل المدنيين بشكل مباشر مخلفاً أضراراً مادية وبشرية.

(د)

ANHA