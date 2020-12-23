أهالي منبج: نقول للعالم أجمع لا للاحتلال التركي على الأراضي السورية

تحت شعار "لا للاحتلال التركي وإرهابه في عين عيسى"، نظّمت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، تظاهرةً حاشدةً للتّنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا ومنطقة عين عيسى, وشارك فيها الآلاف من الأهالي.

وانطلقت التّظاهرة من دوار الميزان في الجهة الغربية لمدينة، منبج وصولاً إلى الساحة العامّة وسط المدينة، رفع فيها المتظاهرون لافتات كُتِب عليها "بوحدة الشعوب سننتصر على الاحتلال التركي" ,"نقول للعالم أجمع لا للاحتلال التركي على الاراضي السورية " و"لا للاحتلال، لا للإبادة، معاً نحمي المرأة والحياة".

وتجمّع المتظاهرون في السّاحة العامّة، حيث ألقيت عدّة كلمات، منها كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي نزيفة خلو، التي نوّهت إلى أنّ الاحتلال التركي يسعى إلى توسيع رقعة احتلاله للأراضي السورية.

وأشارت نزيفة خلو إلى أنّ الدولة التركية لا تريد أن يستمر التطوّر والازدهار في مناطق شمال شرق سوريا، وتسعى للقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية وتكاتُف الشعوب وتلاحمها.

كما ألقت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب عبود، كلمةً قالت فيها: إنّ الدولة التركية لا تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية التي قطعتها على نفسها، "وتصعّد هجماتها على المناطق الآمنة في شمال شرق سوريا، خاصّة على منطقة عين عيسى، وتهديدها لحياة المدنيين، ومحاولة تهجيرهم وإجراء تغيير ديموغرافي كما فعلت في المناطق المحتلّة".

تلتها كلمةً باسم مجلس المرأة في مدينة منبج وريفها، ألقتها عضو مجلس المرأة نسرين علي، التي استنكرت "صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، إزاء ما يحدث في مناطقنا من قبل الاحتلال التركي".

وانتهت التّظاهرة بالشّعارات التي تندّد بالاحتلال التركي وتدعو إلى تصعيد المقاومة.

(كروب/ك)