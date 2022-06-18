أهالي منبج: نحن شعب متماسك ويد واحدة ضد أي اعتداء على أرضنا

بعد احتلال دولة الاحتلال التركي لمناطق عدة في الشمال السوري وتحويلها إلى بؤرة لتصدير "الإرهاب"، جددت مؤخراً تهديداتها باحتلال المزيد من الأراضي السورية بذريعة حماية "أمنها القومي" وإنشاء ما تسميه بـ "المنطقة الآمنة".

وفي هذا السياق، قال المواطن إبراهيم رأفت، من أهالي مدينة منبج: إن "التهديدات التركية بذريعة "المنطقة الآمنة" تمهيد لتنفيذ مخططاتها في "العثمانية الجديدة"، وتهديد الاستقرار والأمن في شمال وشرق سوريا، وخاصة في مدينة منبج".

وأضاف: "مدينة منبج تعيش في أمان منذ 5 سنوات، وتعتبر نموذجاً للأمن والأمان وتآخي الشعوب بعد دحر داعش من المنطقة"، وتابع "إذا أردنا المقارنة بين المناطق التي تحتلها تركيا وبين مناطقنا فنحن من ننعم بالأمن والاستقرار، على عكس "المنطقة الآمنة" التي يتحدث عنها الاحتلال، وما يحدث في عفرين وكري سبي وسري كانيه وغيرها من قتل وخطف وابتزاز خير دليل على ذلك، فقد أصبحت مناطق عصابات بكل معنى الكلمة".

وأشار إبراهيم حسن في حديثه، إلى أن "أردوغان يزعم أنه سيحارب "الإرهابيين"، عن أيّ إرهاب يتحدث فنحن لم نتجاوز حدود بلاده، بل على العكس فهو من يقصفنا ويدمر منازلنا ويهجر أهلنا".

وعبّر المهجّر، من قرية تل أحمر في ريف دير حافر، إلى مدينة منبج، حسين علي العبيد، عن رفضه لتهديدات الاحتلال التركي على المنطقة قائلاً: "نرفض الاحتلال التركي وتهديداته للمنطقة ولا نريد أن نُهجر مرةً أخرى، نحن نعيش هنا بأمان وسلام".

بدوره، قال المواطن نور إلياس من مدينة منبج: إن "كلما تأزم الوضع داخل تركيا لجأت إلى تهديد الشعب السوري باحتلال المزيد من أراضيه"، مشدداً "نحن شعب متماسك ويد واحدة ضد أي اعتداء على أرضنا".

(د)

ANHA