أهالي منبج: حرية القائد عبد الله أوجلان حرية كافة الشعوب في الشرق الأوسط

تزداد ردود الفعل في شمال وشرق سوريا حيال العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي.

في هذا السياق، أكد أهالي مدينة منبج على تحقيق الحرية الجسدية للقائد، حيث أوضح المواطن منير العوض: "أحيكت المؤامرة ضد القائد والمفكر الأممي عبد الله أوجلان من قبل الدول الاستعمارية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي الفاشية، من أجل تفرقة الشعوب في الشرق الأوسط".

وبيّن منير العوض أن: "فكر القائد عبد الله أوجلان فكر أممي مبني على أخوة الشعوب والتعايش المشترك بين كافة المكونات دون تفرقة، وهدفهم الأول والأخير هو النيل من هذا الفكر، ولكن لم يستطيعوا السيطرة على هذا الفكر بعزلة القائد، وانتشر فكره في كافة أنحاء العالم".

وشدد العوض: "سنستمر في نهج الأمة الديمقراطية الذي طرحه المفكر والفيلسوف عبد الله أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية ونشر فكره في أنحاء العالم".

المواطنة بثينة الحسن أوضحت أن: "الدول الرأسمالية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، فرضت عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، واخترقت القوانين والمواثيق الدولية كافة".

وأكدت بثينة الحسن: "سنستمر في المقاومة والمطالبة بفك العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية، ونؤكد على استمرارنا في مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية".

بدوره، أشار المواطن فواز الحميدي إلى أن: "قادة الدول الرأسمالية الراعية للإرهاب والاستعمار يهدفون من فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، إثارة النزاعات في الشرق الأوسط".

وطالب الحميدي بفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية؛ لأن حريته حرية شعوب المنطقة كافة.

(د)

ANHA