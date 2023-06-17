أهالي منبج: بتلاحمنا مع قواتنا سنتصدى لهجمات الاحتلال التركي

شارك في المظاهرة التي نظمتها الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، المنددة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، أعضاء وعضوات الإدارة وممثلون عن الأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني والمئات من الأهالي، وسط رفعهم يافطات كتب عليها "لا للصمت الدولي"، "لا لقتل الاطفال"، "لملم جراحك يا وطني لا أحد يتكلم".

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان وصولاً إلى شارع الوادي وسط المدينة ردد خلالها الأهالي شعارات "لا للصمت الدولي"، "لا للاحتلال التركي".

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج محمد خير شيخو كلمة وقال: "لملم جراحك يا وطني فلا أحد يسمع أو يتكلم أو يرى، هذا حالنا أمام المجتمع الدولي والعالم أجمع والكل يرى ويشاهد الهجمات الشرسة على مناطق شمال وشرق سوريا، لم يبقَ لهذا الوطن سوى أبنائه الشرفاء المخلصين الذين يضحون بأرواحهم في سبيل حماية الوطن وكرامة أهله".

وفي الختام قال محمد خير شيخو "نحن لا نعول على أحد إنما نعول على أنفسنا وعلى تماسكنا وتكاتفنا مع قواتنا العسكرية التي أخذت على عاتقها حماية البلاد أرضاً وشعباً".

كما ألقت القيادية في مجلس منبج العسكري آمارا إبراهيم كلمة أكدت فيها أن "مخططات دولة الاحتلال الخبيثة ماتزال تستهدفنا، والهجوم التركي على منبج وكل مناطق شمال وشرق سوريا لن يزيدنا إلا تمسكاً بقيمنا وأهدافنا".

ودعت الدول والمنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وشددت "سنكون الحصن المنيع ضد أي عدوان ومهما كان الثمن لن نبخل وندخر أي جهد في الدفاع عن أهلنا، وإفشال مخططات العدو وهجماته؛ لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة".

من جهتها، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، عذاب العبود: "الاحتلال التركي لا يحاول احتلال الأرض فقط بل يسعى إلى هدم القيم والأخلاق المجتمعية النبيلة واغتصاب الفكر والكرامة والديمقراطية التي تمثلها ثورة أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا".

وبيّنت عذاب العبود "مرة أخرى يدفع أهالي شمال وشرق سوريا ثمن اتفاقات دولية وإقليمية رخيصة فتحت المجال أمام طيران الاحتلال التركي ليرتكب أبشع الجرائم بحق الإنسانية باستهدافه للنساء والأطفال وحتى المشافي والكوادر الطبية".

وأكدت "نقف بكل فخر واعتزاز إلى جانب قواتنا قوات سوريا الديمقراطية التي تحمينا وترسخ الأمان في هذه الأرض المقدسة التي ارتوت بدماء الشهداء في سبيل العيش بكرامة في سوريا تعددية ديمقراطية لامركزية".

(م ش/د)

ANHA