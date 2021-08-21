أهالي منبج: الاحتلال التركي معتدي يريد تخريب بلدنا

وخرجت المظاهرة في قرية العوسجلي جنوب مدينة منبج بمشاركة أهالي خط المحترق والفارات وأعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وأعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، رافعين يافطات كتب عليها "توحدنا ... انتصرنا .. سنقاوم الاحتلال", "لا للاحتلال التركي .. فلنحمي مكتسبات الثورة".

وخلال التظاهرة ألقى سلطان عبد الحميد وهو من أهالي قرية العوسجلي كلمة في المتظاهرين قال فيها: "خرجنا اليوم كي نعبر عن رفضنا القاطع للتدخل التركي في أراضينا، وندين ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الشعوب في سوريا ومناطق شمال سوريا بشكل خاص".

وأضاف سلطان عبد الحميد: "نقول لأردوغان ومرتزقته أن أعمالكم ضد الشعب تعطينا القوة والإصرار على الوقوف بوجه أي معتدٍ يريد تخريب بلدنا الذي حررناه بدماء الشهداء".

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها محمد خير شيخو كلمة قال فيها: "العقد الاجتماعي (للإدارة الذاتية) ينص على حفظ حسن الجوار، هذا المبدأ الأساسي اتخذناه نهجاً لجميع الإدارات، وحتى هذه الأيام لم يسجل التاريخ أي اعتداء بدر من مناطق شمال وشرق سوريا تجاه المناطق المجاورة" في إشارة إلى المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها.

وأشار شيخو بأن تركيا تحتل أجزاءً كبيرة من الأراضي السورية وتعمد إلى حبس مياه الشرب عن شمال وشرق سوريا وتستمر بالهجمات عليها.

فيما قالت الناطقة باسم المرأة في حزب سوريا المستقبل لخط المحترق والفارات رفيف السمران: "رغم مرور خمس سنوات على تحرير منبج من رجس داعش لا زال الاحتلال التركي يدعم المجموعات المرتزقة والإرهابية لأن مدينة منبج بعد تحريرها حققت النجاح في كافة المجالات".

ويشار إلى أن الاحتلال التركي كثف من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في ريف منبج الشمالي والغربي وريف مدينة تل رفعت وناحية زركان وتل تمر في إقليم الجزيرة، مما أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

(كروب/ج)

ANHA