أهالي منبج يتظاهرون ضد الهجمات والتهديدات التركية على المنطقة

وبمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية في منبج والأحزاب السياسية والمؤسسات الخاصة بالمرأة، انطلقت المظاهرة من دوار الميزان وصولاً إلى دوار المصب وسط المدينة، رفع خلالها المشاركون لافتات كتب عليها "ندين ونستنكر الهجمات التركية على كوباني وشمال وشرق سوريا"، ومرددين الشعارات التي تدين انتهاكات الاحتلال التركي بحق المدنيين والشعارات التي تحيي روح المقاومة.

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار المصب وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، وبعدها ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج، محمد خير شيخو، كلمة قال فيها "الهجمات التركية على مناطقنا ليست بالجديدة، ولكن خلال هذا الشهر كثفت تركيا من هجماتها، وصادفت هذه الهجمات ذكرى تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش".

وتابع حديثه قائلاً: "وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن تركيا كانت من مصدري داعش للمنطقة، ولكن هزيمة داعش أفقدها صوابها، لذا نراها بين الوهلة والأخرى تقصف المناطق بشكل عشوائي".

وبدورها قالت عضوة مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج ليلى عليوي بأن "تركيا استخدمت كافة الوسائل للقضاء على مقاومة ونضال الأهالي في شمال وشرق سوريا، وكان آخرها استهدافها للمدنيين في مدينة كوباني بالطائرات".

وأشارت في ختام كلمتها بأن "الاحتلال التركي يقوم بكافة الانتهاكات ضد شعوب ومكونات المنطقة بهدف كسر مشروع الأمة الديمقراطية الذي يشكل خطراً على أطماعه الاحتلالية، وتتبع كافة الأساليب المنافية للإنسانية والأخلاق".

(أ ق/ج)

ANHA