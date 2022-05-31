أهالي منبج يستذكرون شهداء شهري نيسان وأيار بإيقاد الشموع على أضرحتهم

استذكر أهالي مدينة منبج شهداء شهر نيسان وشهر أيار بإشعال الشموع على أضرحتهم, وذلك في مزار الشهداء جنوب المدينة.
خبر 2022-05-31T21:06:00 منبج

وشارك في استذكار الشهداء أهالي مدينة منبج, وأعضاء مجلس عوائل الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

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وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت, من ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمود أبوعيدو كلمة قال فيها "اليوم نستذكر كل شهيد في هذا الوطن, يجب أن لا ننسى ما قدموه لنا من تضحيات وانتصارات, وأن نبقى أوفياء لهؤلاء الأبطال وعلى العهد باقون وعلى طريقهم سائرون".

وأضاف "تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية لانطلاق حملة تحرير مدينة منبج وتأتي هذه الذكرى وسط هجمات وتهديدات من الاحتلال الغاشم التركي".

واختتمت المراسم بإيقاد المشاركين الشموع على أضرحة الشهداء.

(أ ق/ك)

ANHA


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