أهالي منبج يستذكرون شهداء شهري آب وأيلول ويجددون عهد استمرار النضال

نظم اليوم, مجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها مراسم لاستذكار شهداء شهري آب و أيلول وسط التأكيد على الاستمرار في بذل التضحيات للمحافظة على مكتسبات الشهداء وتحقيق أهدافهم السامية التي ضحوا بأرواحهم من أجلها.

وحضر الاستذكار عوائل الشهداء وأعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية واللجان التابعة لها والأحزاب السياسية وتجمع نساء زنوبيا وقوى الأمن الداخلي ( أسايش المرأة ) ومنظمات المجتمع المدني والخطوط والمجالس المدنية وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن وسط المدينة.

وبدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, من ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء ربيع عز الدين كلمة أكد خلالها أن " الشهداء صنعوا من أجسادهم جسراً للعبور من الظلمات إلى النور والحرية وبر الأمان، والشهداء تجاوزا كل قيم التضحية والعطاء. وفي كل يوم يستذكر تراب الوطن تضحيات هؤلاء الشهداء ".

وأضاف عز الدين: "هؤلاء الشهداء ساروا وضحوا من أجل مشروع أخوة الشعوب والديمقراطية وحتى في استشهادهم كانوا لبنة في مشروع أخوة الشعوب وكانوا كالورود بكل ألوانها في مزار الشهداء وبقوا أوفياء حتى آخر رمق لمشروع التعايش المشترك وحرية الشعوب ".

وعاهد ربيع عز الدين في ختام كلمته "نحن أهالي منبج وريفها صغاراً وكباراً سنحمي إرث الشهداء ومكتسباتهم، ونعاهد الشهداء على بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر وسيبقى شهداؤنا رموزاً لنا وسنتابع نضالهم حتى تحرير أراضينا ودحر كل الأعداء المتربصين بمناطقنا ".

تلتها كلمة مستشارة الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها مزكين جوتكار التي أكدت خلالها " نحن مستمرون على درب الشهداء وسنبقى نقدم التضحيات والشهداء حتى نصل إلى الحرية والأمان والحياة الديمقراطية، وفي كل يوم لدينا تضحيات وشهداء ".

وأشارت مزكين "في هذا الشهر حصلت المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان ومئات الشهداء ضحوا بأرواحهم لإفشال هذه المؤامرة وفداءً للحرية ولمشروع أخوة الشعوب وإلى الآن ماتزال التضحيات مستمرة ".

ونوهت مزكين في ختام كلمتها "المسئولية تزداد في كل يوم على شعبنا وعلى عوائل الشهداء بشكل خاص للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء وسنستمر في طريق التضحية والفداء حتى تحقيق أهداف الشهداء التي ضحوا بأرواحهم من أجلها ".

ومن ثم تابع الحضور عرض سنفزيون عن تضحيات شهداء شهري آب وأيلول واختتم الاستذكار بالشعارات التي تمجد الشهداء وتؤكد على السير على طريقهم والاستمرار في تقديم التضحيات للحفاظ على مكتسبات الشهداء وتحقيق أهدافهم في بناء وطن ديمقراطي حر .

(م ش /سـ)

ANHA