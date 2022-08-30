أهالي منبج يستذكرون شهداء شهر آب بإيقاد الشموع على أضرحتهم

وشارك في استذكار شهداء شهر آب، أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، والمجالس العسكرية، وأهالي مدينة منبج، وذلك في مزار الشهداء جنوب المدينة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح شهداء الحرية، ومن ثم ألقى الناطق الرسمي لمجلس منبج العسكري شرفان درويش كلمة قال فيها: "نقف الآن إجلالاً واستذكاراً لأرواحهم الطاهرة، تلك الروح التي أصبحت أمانة في أعناقنا، هذا الدرب وهذه الثورة وهذا الوطن روي بدماء هؤلاء الشهداء".

وأضاف درويش "هذه الثورة التي يحاول العدو ليلاً ونهاراً ضرب أركانها وشعبها وإرادتها، ويحاربون هذه الثورة بلقمة أبنائها ومياه أبنائها وبكل السبل، لهذا نحن مجبرون وملزمون أن نكون لائقين بدماء الشهداء، ولا سبيل للنصر إلا السير على خطا الشهداء".

ومن ثم توجه الحضور إلى أضرحة الشهداء، وأشعلوا الشموع على أضرحتهم.

(ش س/ك)

ANHA