أهالي منبج يستذكرون الشهداء معاهدين على السير على خطاهم

وشارك في مراسم الاستذكار أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء وممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ومجلس المرأة السورية وقوى الأمن الداخلي ومجلس منبج العسكري ومؤسسة جرحى الحرب. وذلك في مزار الشهداء جنوب المدينة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء محمود العيدو كلمة قال فيها: "شهداء الوطن الأبرار رمز هذا الشعب وفخره حتى وإن هضم المؤرخون حقكم، فإنكم عند ربكم ترزقون، وفي هذا اليوم المبارك نحيي ذكرى هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأبوا أن تكون هذه الأرض موقعاً للظلم والمستعمرين والإرهاب ".

وتابع العيدو: "لقد واجهوا ترسانة إرهابية ضخمه ظالمة، واجهوها بإيمانهم وعزيمتهم. شهداؤنا أخرجوا الإرهاب كي يحيا شعبنا بكرامة وقدموا أغلى ما يملكون فداءً لنا ولهذا الوطن ".

وفي الختام أكد محمود العيدو على الوفاء لدماء "الشهداء الأبطال الذين حرروا هذه الأرض حتى الرمق الأخير من أرواحهم ولن نترك دماءهم تذهب هدراً".

ومن ثم توجه المشاركون لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء لتنتهي المراسم على وقع الأغاني التي تمجد الوطن والشهداء .

(م ش/ك)

ANHA