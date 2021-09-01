أهالي منبج يستبعدون تحقيق السلام بوجود الاحتلال التركي

وتجمّع أهالي مدينة منبج وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في منبج على طريق مزار الشهداء للمشاركة في المسيرة التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وسار المئات إلى مزار الشهداء في الجهة الغربية من المدينة، رافعين صور الشهداء ومرددين الشعارات التي تحيي روح المقاومة لدى شعب مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي مزار الشهداء وقف الحضور دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء كلمة قال فيها "إن وجود الاحتلال التركي كان وما زال السبب الرئيس لتعميق الأزمة السورية، حيث يعمل الاحتلال على زعزعة أمن واستقرار المنطقة بقصفه المستمر على المناطق الحدودية المكتظة بالأهالي الآمنين".

كما أشارت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج، نورة الحامد، خلال كلمة ألقتها، إلى أن "الاحتلال التركي ومرتزقته يقومون بالاعتداءات على مناطق شمال وشرق سوريا بدون رادع من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، واليوم يصادف اليوم العالمي للسلام؛ فأين السلام وتركيا تعيث فسادًا في الأرض، مستخدمة أبشع الأساليب من خطف وسلب للممتلكات ونبش للقبور".

وفي كلمة لها، قالت عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج هناء تلجبيني "عن أي سلام يتحدثون في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وما تقوم به من أعمال إجرامية بحق كافة الشعوب".

(كروب/ج)

ANHA