أهالي منبج يشيّعون جثمان الشّهيد بشار أنور خليل إلى مثواه الأخير

شيّع اليوم, المئات من أهالي مدينة منبج جثمان الشهيد بشار أنور خليل المقاتل ضمن صفوف مجلس منبج العسكري إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء بمنبج.
خبر 2021-03-22T18:05:00 منبج

بمشاركة المئات من الأهالي، انطلق موكب التشييع من أمام مشفى الفرات، متّجهاً صوب مزار الشهداء غرب المدينة.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/03/22/160642_abrahym-hmdan.jpg

وعند وصول الموكب إلى المزار، وقف المشيّعون دقيقة صمت، بالتزامن مع تقديم مقاتلي مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً، ومن ثمّ ألقى القيادي في مجلس منبج العسكري إبراهيم حمدان كلمة قال فيها: "نعزّي أنفسنا بفقد أحد الرّفاق الذين كانت لهم بصمة ودور كبير في سبيل تحرير مدينة منبج, فقد شارك في العديد من الحملات في مناطق شمال شرق سوريا, وكلمتي للرفاق هي يجب الحفاظ على قيم الشهيد والشهادة".

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/03/22/160703_hsnaa-alzahr.jpg

ثمّ ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، من قبل عضوة المجلس حسناء الظاهر، قالت فيها: "الشهداء هم الذين صنعوا التاريخ، وسطّروا أعظم البطولات للدفاع عن أرضهم ووطنهم".

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/03/22/160725_shyl-waly.jpg

كما ألقيت كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، ألقاها الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم سهيل والي، قائلاً: "علينا أن ننشر أفكار الشهداء، ونسير على خطاهم في سبيل الدفاع عن أرض الوطن".

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/03/22/160746_farwq-almashy.jpg

وألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية في منبج وريفها، من قبل الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية فاروق الماشي، بيّن من خلالها أهّمية الشهيد ودوره في رسم طريق المستقبل، الذي سنسير عليه للحفاظ على المكتسبات.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/03/22/160805_jmylh-abrahym.jpg

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء جميلة إبراهيم وثيقة الشهيد وسلّمتها إلى ذويه، ومن ثمّ وري جثمان الشهيد بشار أنور خليل الثرى في مثواه الأخير، وسط زغاريد الأمّهات والهتافات التي تمجّد الشهادة والشهداء.

(كروب/إ)

ANHA


إقرأ أيضاً