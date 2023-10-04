أهالي منبج يشيّعون جثمان عضو في قوى الأمن الداخلي

نظّمت اليوم في مزار الشهداء في مدينة منبج، مراسم تشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي صالح عبد القادر، الذي استشهد يوم أمس أثناء تفكيكه للغم زرعه مجهولون.

وشارك في المراسم، أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، ومجلس عوائل الشهداء والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجلس منبج العسكري ومجلس المرأة العسكري في منبج وقوى الأمن الداخلي وشيوخ ووجهاء العشائر لجانب المئات من الأهالي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء مريم جريد، كلمةً، قالت فيها: "طريقنا في الوصول إلى الحرية طويل وكلنا مشاريع شهادة حتى نسترجع أرضنا ونحقق حرية شعبنا، وأنتم أيها الشهداء من تكتبون أمجاد ثورتنا بدمائكم، نحن على العهد باقون وسنحافظ على إرثكم وسنسير على خطاكم".

من جانبه، ألقى النقيب في قوى الأمن الداخلي، محمود جمعة عبد القادر، أكد فيها "أن قوى الأمن الداخلي ستبقى المدافعة عن الأرض والشعب، لن تتوانى يوماً عن الدفاع عن أهلنا وشعبنا، ولن نخذل من سبقونا من رفاق دربنا حتى آخر قطرة من دمائنا".

ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، محمد خير شيخو، كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، أكد خلالها أن أهالي منبج بكافة مكوناتها يؤمنون بأخوة الشعوب، وسيضحون بأرواحهم في سبيل المحافظة عليها وحفظ الأمن والاستقرار.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد صالح عبد القادر، وتسليمها إلى ذويه، ثم وُري جثمانه الثرى وسط الزغاريد وترديد "الشهداء خالدون أحياء لا يموتون".

(م ش/د)

ANHA