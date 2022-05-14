أهالي منبج يشيعون جثمان شهيد من قوات مجلس منبج العسكري إلى مثواه الأخير

وانطلق موكب تشييع الشهيد "يحيى زكريا العلي" من أمام مشفى الفرات وسط المدينة باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج .

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، بدأت مراسم التشييع بتقديم قوات مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء.

وبعدها ألقى الناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش كلمة قال فيها: "عدونا يعمل ليل نهار لا يريد لنا أن نعيش بأمان واستقرار فخلال يوم واحد أطلقت أكثر من ألف قذيفة على طول خطوط الجبهات من الشهباء وصولاً إلى عين عيسى وإلى تل تمر، هدفهم المزيد من الدماء والاحتلال".

ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ كلمة باسم المجلس قال فيها: "اليوم نهنئ شعبنا بأحد أبنائه الذين التحقوا بقافلة الشهداء التي لم ولن تنتهي إلا بحرية وكرامة الوطن".

بعدها ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو كلمة قال فيها: "نحن في شمال وشرق سوريا لدينا مشروعنا الديمقراطي مشروع الحرية والذي نسعى من خلاله إلى نيل كرامة وعزة شعبنا في سوريا أجمع, لكن هذا المشروع يحتاج إلى تضحية وإلى مقاومين وهذا ما نراه على أرض الواقع شهداء بشكل يومي نرى دماءهم الزكية تسقي أرضنا ومشروعنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات, قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمود أبو عيدو وثيقة الشهيد وسلمها إلى ذويه, ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

هذا وأعلن المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري عن سجل الشهيد خلال بيان أصدره يوم أمس:

الاسم والكنية: يحيى العلي.

اسم الأب: زكريا.

اسم الأم: جازية.

مكان وتاريخ الولادة: حويجة الذرة 1/12/2003.

مكان وتاريخ الانتساب: منبج 17/11/2021.

مكان وتاريخ الاستشهاد: جبهة المحسنلي 13/5/2022.

(أ ق/ك)

ANHA